România are nevoie de 19.000 hectare de perdele forestiere

06:16:39 / 05 Februarie 2014

o noua intentie cu iz electoral

25 de ani nu s-a facut nimic . Ba dimpotriva s-au distrus si padurile . Cine a vizitat Bulgaria a vazut ca aceste perdele exista si au un rol important in protectia drumurilor si a mediului . In conditiile din Romania formalitatile vor dura ani de zile si de la plntarea pomilor pana la maturitatea acestora vor mai trece multi ani , cu multe viscole si cu multe miliarde de euro incasate de firmele clientelare de deszapezire . S - a umlut tara de vile , s-au dat terenurile si padurile pe mana tuturor escrocilor in frunte cu " casa regala " , nici acum taranii individuali nu si-au primit pamantul " colectivizat " si facem parada cu o noua promisiune electorala .