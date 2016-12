România are nevoie de bani „româneşti” de la băncile străine

E mai bine să previi, decât să tratezi - o strategie care se potriveşte aproape în orice domeniu, inclusiv în cel financiar. „Pe plan internaţional se discută şi se aduc argumente în favoarea înfiinţării unui mecanism naţional, în fapt a unei rezerve de capital, care să servească drept instrument al politicii macroprudenţiale”, spune membrul CA al Băncii Naţionale a României (BNR), economistul Nicolae Dănilă. În traducere liberă, România are nevoie de bani „româneşti”, cu care să-şi rezolve problemele interne. În lipsa unei bănci puternice cu capital românesc, rezerva propusă de europeni ar putea fi o soluţie. „Ar contribui la stabilitatea financiară şi ar fi constituită în perioadele de creştere rapidă a creditului. Apoi, în caz de riscuri sistemice, banii ar putea fi folosiţi pentru asigurarea stabilităţii. Pe de altă parte, instrumentul ar permite majorarea rezervelor prin sancţionarea băncilor, atunci când ele au o structură dezechilibrată a maturităţilor. Intrarea sa în acţiune în perioadele de boom economic ar fi automată (dat fiind un regulament clar)”, explică Nicolae Dănilă. În plus, un astfel de sistem ar satisface şi politicile de macroprudenţialitate dictate de grupul G20. Desigur, taxarea băncilor are şi un efect negativ, care se simte poate cel mai puternic în statele est-europene - bancherii transformă taxele în dobânzi şi comisioane mai mari pentru clienţi.