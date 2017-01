Evoluţia ultimelor evenimente petrecute în plan politic îi determină pe politicieni să se gîndească tot mai mult la o altă variantă de preşedinte decît Traian Băsescu. „România are nevoie de un alt preşedinte”, a declarat, ieri, preşedintele Consiliului Naţional al Partidului Social Democrat, Adrian Năstase. „Nu ştiu dacă trebuie să lucrăm cu un prototip, ne-ar trebui mai degrabă un om cu experienţa de a lua decizii, de a-şi asuma responsabilităţi. În orice caz, nu un manechin pentru o ieşire de teatru care să fie scrisă din regie, a afirmat Adrian Năstase. Liderul PSD consideră că românii nu votează un portret robot, o înşiruire de atribute teoretice, ci votează pe cineva în care să aibă încredere. „De fapt, România are nevoie neapărat de un alt prototip de preşedinte, chiar de un alt preşedinte, de altcineva la Cotroceni, care să fie capabil nu doar să îşi poarte bătălile de orgolii prin ţară şi în străinătate, ci chiar să apere interesele românilor într-o perioadă care este foarte complicată“, a precizat Năstase. În opinia sa, românii vor trebui să aibă un astfel de preşedinte începînd de anul viitor. Adrian Năstase consideră, totodată, că a avea succes în politică înseamnă a fi util alegătorilor. „Este important ceea ce ai realizat pentru oameni, cum i-ai sprijinit. Nu am urmărit niciodată să devin un bufon simpatic sau o caricatură hazlie, ci un om al rezultatelor obţinute sau nu cu mînă de fier“, a mai spus fostul premier.