România are şansa reabilitării la CM de handbal feminin

Naţionala de handbal feminin a România are, momentan, cea mai jenantă evoluţie din istoria participărilor la Campionatul Mondial. După un egal cu Japonia, scor 28-28, au urmat două înfrângeri ruşinoase în faţa Braziliei, scor 33-28, şi Franţei, 39-20, aceasta din urmă fiind cea mai dureroasă din istoria handbalului feminin românesc. După ce s-a calificat chinuit în optimile de finală, tricolorele vor întâlni, astăzi, de la ora 18.30 (în direct la Dolce Sport 1), la Sao Bernardo do Campo, naţionala Croaţiei (locul 2 în Grupa D), pentru un loc în sferturile de finală ale competiţiei. România are un bilanţ bun în faţa Croaţiei, câştigând ultimele şapte întâlniri, însă după evoluţiile de la acest turneu final ridică un mare semn de întrebare asupra prezenţei între cele mai bune opt formaţii din lume. „Nu-mi dau seama ce se întâmplă cu noi“, declara Oana Chirilă după meciul cu Franţa. „Pe mine mă deranjează atitudinea jucătoarelor la acest Campionat Mondial. Parcă nu vor să joace. Sau poate cerem noi prea mult de la ele. Oricum, este dezamăgitor cum au ales să lupte unele fete“, spunea şi selecţionerul Radu Voina. Ieri, în primele două meciuri din optimi s-au înregistrat următoarele rezultate: Coreea de Sud - Angola 29-30 şi Rusia - Islanda 30-19. Aseară, după închiderea ediţiei, au avut loc întâlnirile Muntenegru - Spania şi Norvegia - Olanda. Astăzi vor mai avea loc partidele Suedia - Franţa, Danemarca - Japonia şi Brazilia - Coasta de Fildeş. În altă ordine de idei, IHF a anunţat că Germania este singura ţară care şi-a depus candidatura pentru organizarea CM din 2017. La masculin lupta pentru organizare se dă între Danemarca, Franţa şi Norvegia. CM din 2013 va avea loc în Serbia, la feminin, iar la masculin în Spania.