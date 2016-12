România are una dintre cele mai scăzute rate de angajare din UE a persoanelor cu vârste cuprinse între 15 şi 64 de ani, de 58,6% în 2009, în timp de media Europei este de 64,6%, iar clasamentul pe ţări este condus de Olanda (77%), Danemarca (75,7%) şi Suedia (72,6%). Numai trei state din UE au o rată a angajării mai redusă decât cea a României, respectiv Malta (54,9%), Ungaria (55,4%) şi Italia (57,5%), arată Eurostat. În Austria, indicatorul se plasează la 71,6%, iar în Germania la 70,9%. În Spania, ţara cu cei mai mulţi şomeri din Europa, rata angajării este mai ridicată decât în România, de 59,8%. În Bulgaria lucrează 62,6% din populaţia cu vârste între 15-64 de ani, iar în Cehia 65,4%. Ţările baltice, afectate sever de criza financiară şi cu rate ale şomajului apropiate de 20% în ultimul an, depăşesc pragul de 60% în privinţa ratei de angajare. România are una dintre cele mai reduse rate ale şomajului din UE, de 7,4%.