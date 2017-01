România aşteaptă verdictul în cazul procedurii de deficit excesiv

Comisia Europeană (CE) va publica în următoarele săptămîni recomandările privind Programul de convergenţă al României. Documentul părţii române a fost trimis spre analiză la CE, la sfîrşitul săptămînii trecute. Cum România a înregistrat un deficit bugetar de 5,2% din PIB, peste limita de 3% prevăzută în pactul de stabilitate ce se aplică atît ţărilor din zona euro, cît şi acelora care doresc să adere la ea, este foarte probabil ca Executivul european să facă şi o recomandare privind procedura de deficit excesiv, ca în cazul Irlandei, Franţei, Spaniei, Letoniei, Greciei şi Maltei, în urmă cu două săptămîni. Procedura poate fi abandonată în momentul în care ţara îşi corectează politicile bugetare şi reduce deficitul sub 3%. Comisarul european pentru afaceri economice şi monetare, Joaquin Almunia, a încurajat ţările UE care încă nu se află în zona euro să se străduiască să îndeplinească criteriile de aderare la moneda unică europeană. \"Euro oferă un scut considerabil împotriva celor mai grave efecte ale turbulenţelor economice, aşa cum am putut observa în timpul actualei crize\", a spus Almunia. Recent, premierul Emil Boc a declarat că Guvernul are o strategie pentru accelerarea aderării României la zona euro. Criteriile de convergenţă la moneda unică europeană (aplicabile oricărui stat interesat să adopte euro), stabilite prin Tratatul de la Maastricht, sînt: un deficit bugetar de cel mult 3% din PIB, datorie publică de maximum 60% din PIB şi o inflaţie cu cel mult 1,5% peste inflaţia în primele trei state din zonă ca evoluţie a preţurilor. De asemenea, aderarea la euro este precedată de doi ani în \"zona de aşteptare\" ERM-2, perioadă în care statul trebuie să facă dovada că îşi poate menţine stabilitatea atinsă. \"Trebuie să ne ducem cu deficitul bugetar sub 3% fără să ne chinuim cu inflaţia, fără să umblăm la cursul de schimb şi fără să creăm probleme balanţei de plăţi. Trebuie să avem o creştere economică, dar fără inflaţie ridicată sau deficit de cont curent mare\", a spus guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Pe fundalul crizei economice, Ungaria a propus la summitul informal UE, de duminică, relaxarea criteriilor pentru o aderare mai rapidă la zona euro a statelor est-europene. Ideea ar urma să fie \"luată în discuţie\", au spus cancelarul german, Angela Merkel, şi preşedintele Eurogrup, premierul luxemburghez Jean-Claude Juncker.