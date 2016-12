România, atacată dur de încă un stat european

După britanici şi germani, este rândul olandezilor să atace România privind un potenţial val de imigranţi care le-ar putea invada ţara de anul viitor, pentru a le fura slujbele. Cu toate acestea, românii şi bulgarii din Olanda spun că singurele locuri de muncă pe care le pot ocupa acum sunt cele nedorite de localnici. Imigranţii români şi bulgari reprezintă una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă ţara, spun autorităţile olandeze. Motivul de teamă ar fi că, odată cu ridicarea restricţiilor de pe piaţa muncii în Europa, anul viitor, românii şi bulgarii vor lua cu asalt Olanda în căutare de slujbe mai bune. Cu toate acestea, românii care muncesc deja în vestul Europei spun că singurele slujbe la care au acces sunt cele în agricultură sau salubrizare, adică slujbele cel mai puţin căutate de localnici. Semnale de alarmă vin şi din Germania, unde, spun autoritaţile locale, românii şi bulgarii au probleme în a se integra. Iar numărul imigranţilor a crescut cu 24% într-un singur an. Restricţiile de pe piaţa europeană a muncii se vor ridica în ianuarie anul viitor.

Autorităţile britanice nu au niciun indiciu despre numărul real al imigranţilor români şi bulgari, după ce se vor ridica restricţiile de muncă. Ministrul britanic pentru Comunităţi şi Administraţie Locală, Eric Pickles, a precizat că nu ştie câţi români şi bulgari vor veni în Marea Britanie, menţionând că nu are încredere în cifrele publicate de propriul Guvern, care avansează cifra de 13.000 de imigranţi, potrivit BBC. Guvernul britanic se aşteaptă ca foarte puţini români şi bulgari să ajungă în Marea Britanie, după ridicarea restricţiilor, la sfârşitul acestui an, potrivit rezultatelor unei analize care se află de un an şi jumătate pe masa autorităţilor. Statisticile pun la îndoială avertismentele unor parlamentari conservatori şi Ukip, partidul antiimigraţie britanic, potrivit cărora un mare număr de români şi bulgari vor pătrunde în Marea Britanie. Potrivit studiului realizat de fostul guvern laburist de la Londra şi reluat ieri de presa britanică, impactul ridicării restricţiilor ar fi limitat: doar 8.100 de români şi 4.600 de bulgari ar veni în Marea Britanie. “Ştiu că este o greşeală sângeroasă să spui adevărul dar adevărul este că nimeni nu cunoaşte numărul exact”, a spus, în Parlament, Pickles. “Deci tot ce poate face Guvernul este să fie atent în ceea ce priveşte factorii de atracţie, care ar putea varia de la servicii de sănătate sau asigurări de locuinţe”, a continuat oficialul britanic. Acesta a precizat că ”nu există niciun pronostic sumbru care să fie ascuns”, anunţând că în curând vor fi publicate şi alte documente.