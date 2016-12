România, atractivă pentru investitorii străini

SEMN BUN Primul-ministru Victor Ponta a declarat ieri, în parcul industrial Ploieşti West Park, la inaugurarea fabricii Honeywell, că prezenţa investitorilor străini în România demonstrează că ţara noastră are o economie stabilă şi sănătoasă. „Am profitat de această întâlnire pentru a anunţa că România are în plan să păstreze o credibilitate şi o stabilitate a condiţiilor economice şi fiscale. De asemenea, informez că modificările pe care le-am făcut şi pe care le vom face în continuare sunt de natură să încurajeze investiţiile în mod special în domeniul cercetării şi inovaţiei”, a afirmat primul-ministru. El a menţionat că investiţiile străine din România arată că ţara noastră are potenţial şi prezintă încredere pentru investitori. Potrivit premierului Ponta, prezenţa unei companii ca Honeywell este „un semn de încredere şi, până la urmă, o onoare pentru noi, ca ţară”, în condiţiile în care cifra de afaceri a companiei americane la nivel global „se apropie de bugetul anual al României”.

INVESTIŢIE Victor Ponta a participat la inaugurarea, în parcul industrial privat Ploieşti West Park, a unei fabrici de plăcuţe de frână aparţinând companiei americane Honeywell, ce are diverse implicări în industria aerospaţială şi a apărării, precum şi în producţia de materiale specializate. Dintre produsele firmei, amintim: echipamente de automatizare, securitate (sisteme de supraveghere), termostate, întrerupătoare (industriale), transformatoare, module de semnal, sisteme de apă potabilă (filtre, robinete, supape de siguranţă etc.).