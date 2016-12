România, Azerbaidjan, Georgia şi Ungaria, în proiectul AGRI

România, Azerbaidjan şi Georgia vor deţine câte 33% din compania care va realiza proiectul AGRI, urmând să se alăture şi Ungaria, iar cele patru părţi să deţină fiecare 25% din capitalul social al companiei, potrivit Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA). Societatea ce se va înfiinţa în România va fi formată din companiile Romgaz, Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC) şi State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR). Potrivit MECMA, societatea AGRI LNG Project Company va fi înregistrată, în perioada următoare, la Registrul Comerţului, ca societate română, va avea sediul la Bucureşti şi va funcţiona în conformitate cu legislaţia română. Conform prevederilor Memorandumului de Înţelegere semnat între România, Azerbaidjan şi Georgia, la 13 aprilie 2010, la Bucureşti, structura acţionariatului este formată din cele trei companii partenere, Romgaz, SOCAR şi GOGC. Fiecare companie deţine un număr egal de părţi sociale. În perioada 12-14 septembrie 2010 la Baku, Republica Azerbaidjan cu ocazia Summit-ului Preşedinţilor din statele partenere ale proiectului AGRI, au fost semnate Actul constitutiv al AGRI LNG Company, între companiile Romgaz, Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC) şi State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) precum şi Memorandumul de Înţelegere între companiile Romgaz, GOGC şi SOCAR, privind structura proiectului AGRI şi a principiilor de implementare a acestuia.