România, campioană la afecţiuni oncologice

Ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a declarat că România este campioană la afecţiuni oncologice, astfel că Ministerul Sănătăţii (MS) va investi în deschiderea sau renovarea mai multor spitale care se ocupă de bolnavii de cancer. “Incidenţa cancerului în România este în continuă creştere. Practic, sîntem campioni în Europa la afecţiuni oncologice. România are mai mulţi pacienţi bolnavi de cancer decît are Germania, care are o populaţie de patru ori mai mare. Numai în judeţul Timiş sînt 14.000 de persoane care suferă de cancer”, a spus Bazac. Ministrul Sănătăţii a afirmat că numărul bolnavilor de cancer creşte în fiecare an, în Banat, spre exemplu, numărul celor care suferă de cancer majorîndu-se cu 35% anual. “Îmi doresc ca în cursul acestui mandat să facem o reţea de institute oncologice, peste cele două institute existente la Bucureşti şi la Cluj”, a afirmat Bazac. Şi la Constanţa, numărul bolnavilor de cancer este ridicat, respectiv de peste 10.000, bolnavii fiind depistaţi cu diferite tipuri de cancer.