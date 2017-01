România, campioana UE la... mortalitate infantilă

Reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) atrag atenţia că România are cea mai mare rată a mortalităţii infantile dintre ţările UE. Susanne Weber-Mosdorf, reprezentant al OMS, a avertizat, într-o conferinţă pe tema impactului mediului asupra sănătăţii copiilor, că 20 de copii din 1.000 cu vîrste sub cinci ani mor, anual, în România. Nici bulgarii nu stau prea bine la acest capitol, astfel că şi aici mortalitatea la aceeaşi grupă de vîrstă este de 15 din 1.000 de copii. După cele două ţări din sud-estul Europei, figurează Letonia şi Lituania cu 11, respectiv 10 decese din 1.000 de copii sub cinci ani. Media europeană a mortalităţii infantile este de trei din 1.000 de copii. Şi totuşi, la nivel mondial, rata mortalităţii infantile s-a micşorat cu 28% din 1990, cea mai mare scădere, cu 50%, fiind înregistrată în ţările din Europa centrală şi estică, America Latină, estul Asiei şi ţările Pacifice, potrivit UNICEF. UNICEF avertizează însă că progresul în reducerea ratei deceselor copiilor sub cinci ani este insuficient în unele ţări. În ultimii 18 ani, mortalitatea infantilă în vestul şi centrul Africii a scăzut cu doar 18%, în Africa sub-sahariană - cu 21 de procente, iar în estul şi sudul Africii - cu 26 de procente. Cele mai multe decese ale copiilor sub cinci ani se înregistrează în Africa sub-sahariană şi în sudul Asiei. Ţara cu cea mai mare rată a mortalităţii infantile din lume este Sierra Leone, unde 262 de copii din 1.000 mor înainte de a împlini cinci ani, în timp ce rata mortalităţii în ţările industrializate este de doar şase decese la mia de copii. Anul trecut, 9,2 milioane de copii cu vîrste sub cinci ani au murit, în toată lumea. Potrivit raportului UNICEF, cauza a mai mult de 30% din decesele infantile este malnutriţia, iar HIV/SIDA este, de asemenea, un factor important. Raportul privind mortalitatea infantilă a fost publicat pentru a marca a 30-a aniversare a declaraţiei Alma Ata din 1978, prima declaraţie internaţională care subliniază importanţa îngrijirii medicale primare.