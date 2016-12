România, cea mai neasigurată ţară europeană

Subscrierile firmelor membre ale Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR) au crescut cu 2%, în primele trei luni ale anului, la 1,94 miliarde lei, evoluţia fiind susţinută de un avans cu 4% al veniturilor generate de asigurările generale. Pe de altă parte, câştigurile obţinute de asigurători din poliţele de viaţă au scăzut cu 2%, la 350 milioane lei, din cauza dificultăţii atragerii de clienţi noi, spune preşedintele UNSAR, Remi Vrignaud. „Interesant este că poliţele RCA au urcat cu 7%, în vreme ce pe segmentul CASCO am consemnat un recul cu 6%, cauzat de legătura strânsă cu vânzările de maşini noi, evoluţia leasingului şi disponibilitatea băncilor de a finanţa. În plus, parcul auto din România a îmbătrânit”, explică Vrignaud, precizând că datele sunt relevante, întrucât firmele membre UNSAR acoperă 90% din piaţa autohtonă de asigurări. Cât despre asigurările facultative de locuinţe, şeful Uniunii Asigurătorilor aminteşte că avansul valorii medii a primei a compensat scăderea cu 18% a numărului de poliţe. În consecinţă, veniturile obţinute din asigurarea locuinţelor au crescut cu 9%. „Rezultatele din trimestrul I ne arată că 2013 va fi un an în care jucătorii din piaţa de profil îşi vor consolida veniturile. Potenţialul de creştere este semnificativ, dar se află într-o stare latentă”, conchide Remi Vrignaud. Potrivit datelor UNSAR, la nivel european, România ocupă penultima poziţie, înaintea Turciei, la ponderea asigurărilor în PIB, care este de numai 1,34%, faţă de 2% în Bulgaria, 3,1% în Ungaria şi 3,8% în Polonia. Media comunitară este de 7,6%. În plus, România are cea mai scăzută densitate a asigurărilor, cu doar 83 euro/locuitor, mult sub Polonia (400 euro) sau Ungaria (370 euro), care, la rândul lor, sunt mult sub media europeană (1.816 euro).