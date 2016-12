România, cel mai mare consumator de produse agroalimentare moldoveneşti

România este cel mai mare consumator de produse agroalimentare din Republica Moldova, cu toate că am început să creștem vânzările și exporturile de astfel de produse pe piața Uniunii Europene, a declarat ieri, la RuralFest, ministrul Agriculturii din Republica Moldova, Ion Sula. „Pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova s-a bucurat de un suport constant din partea României. Pe partea de agricultură și dezvoltare rurală, Republica Moldova are un potențial enorm, dar care trebuie valorificat odată cu semnarea acordului de asociere și prin punerea în practică a acordului de liber schimb. Am început să creștem vânzările și exporturile pe piața Uniunii Europene, dar România este în continuare cel mai mare consumator de produse agroalimentare din Republica Moldova. Totodată, importăm din România produse agroalimentare, sunteți a treia țară, dacă ne referim la structura importurilor de astfel de produse. De asemenea, atunci când vorbim de partea instituțională, pentru a putea face față provocărilor, inclusiv pe armonizarea legislației, ne dorim să acumulăm experiența necesară în așa fel încât agricultura din Republica Moldova să devină și ea parte a Uniunii Europene”, a precizat ministrul moldovean al Agriculturii.