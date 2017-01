România cere UE amînarea identificării electronice a animalelor

Deşi la 31 decembrie 2009, România ar fi trebuit să dea startul procedurilor de identificare electronică a ovinelor şi caprinelor, ţara noastră solicită amînarea Regulamentului UE din cauza costurilor ridicate. Ideea a fost susţinută de premierul Emil Boc în discuţia cu comisarul european pentru Sănătate, Androulla Vassiliou. \"Oficialii români au subliniat că ţara noastră se alătură grupului majoritar din Parlamentul European care cere amînarea Regulamentului ce impune ca şi obligativitate implementarea identificării electronice a ovinelor şi caprinelor începînd de la 31 decembrie 2009. Boc a menţionat că, pentru România, ţară cu efective importante de ovine şi caprine, nu este oportună în acest moment demararea identificării electronice a acestor specii din cauza costurilor ridicate, în contextul actual al crizei economice globale\", se arată într-un comunicat al Executivului. Demersul autorităţilor române vine în contextul în care asociaţiile crescătorilor de oi acuză conducerea Autorităţii Naţionale Sanitar - Veterinară şi pentru Sigutanţa Alimentelor (ANSVSA) de favorizarea importatorilor de carne, în detrimentul producătorilor interni. \"Autoritatea trebuia să pună la dispoziţia producătorilor crotaliile pentru cei peste şapte milioane de miei care au fost fătaţi în acest an, acest lucru fiind obligatoriu pentru identificarea genetică a acestora. Pentru că nu au făcut-o, găsind cu greu 900.000 de crotalii de abia acum, după ce noi am protestat public, ANSVSA creează mari pierderi crescătorilor de ovine, mai ales celor care urmau să vîndă material pentru prăsilă. Neexistînd acea identificare obligatorie, ei nu mai pot vinde animalele decît pentru carne, pierzînd foarte mulţi bani. Fără crotaliere nu putem vinde mieii nici măcar pe piaţa internă, cu ocazia Paştelui\", a declarat preşedintele Sindicatului Naţional al Producătorilor de Ovine şi Caprine din România, Marcel Andrei. El a adăugat că, dacă vor fi trimise în timp util, cele 900.000 de crotalii ar putea acoperi cererea internă de carne de miel. Crescătorii de ovine şi caprine mai spun că ANSVSA este o instituţie care nu ajută cu nimic crescătorii, ci, mai degrabă, obstrucţionează activitatea lor, prin inspectorii acestei instituţii. \"Eu am mai spus că medicilor veterinari nu li s-au lipit seringile de mînă, ci doar şatampilele. Sîntem prea puţin sprijiniţi de această instituţie“, a afirmat Marian Andrei.