România, codaşa Europei la numărul de femei în poziţii de decizie

România se situează printre ultimile ţări din UE după prezenţa femeilor în poziţii de decizie, atât în plan politic, cât şi administrativ şi de afaceri, potrivit unui raport al Comisiei Europene care acoperă primul trimestru din 2011. Din totalul de 471 de parlamentari români, doar 45 sunt femei, ceea ce reprezintă puţin sub 10%. Doar două ţări din UE sunt mai slab reprezentate decât noi - Ungaria şi Malta (9% din total sunt femei). La acelaşi nivel se situează, în afara spaţiului UE, Turcia, cu 9%. Ţara europeană cu cel mai mare număr de femei în Parlamentul naţional este Suedia - aici aproape jumătate dintre parlamentari (46%) sunt femei. Alte state în care femeile sunt bine reprezentate în Camerele legislative sunt Finlanda (40%), Belgia (39%) şi Olanda (37%). România stă la fel de rău şi la poziţii ministeriale ocupate de femei. Cu un procentaj de doar 12% femei în poziţii de conducere politică, ne aflăm pe locul 4 de la coadă, după Cehia, Ungaria (0%) şi Estonia (8%). Ţările nordice au cele mai multe femei ministru sau secretar de stat: Danemarca (47%), Finlanda (47%) şi Suedia (46%). În privinţa funcţionarilor de rang înalt (poziţii non-politice), 21% dintre posturile din România sunt ocupate de femei, puţin sub media europeană de 26%. Spre comparaţie, în Bulgaria ponderea femeilor este de 40%, iar în Grecia 43%. Femeile ocupă în România 29% dintre poziţiile de directori de companii sau antreprenori, sub media europeană de 33%. Cele mai multe femei cu funcţii de conducere în afaceri sunt în Franţa (36%), Spania (36%), Letonia (36%), Marea Britanie (34%) şi Estonia (34%).