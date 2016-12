România, codaşa Europei la salarii

09:19:53 / 27 Septembrie 2014

daca au avut grija patronii dupa 1989 sa distruga sindicatele

Dupa 1989 asa zisii patroni din romania au distrus sindicatele si au luat toate drepturile angajatilor. situatia nu s-a schimbat prea mult de atunci ,problemele sunt aceleasi dar statul e multumit ca isi primeste taxele si nu il intereseaza cum-ajutor de la stat aproape zero. ca propietar de firma ....banii se fac greu in romania si datorita legilor stufoase care care te golesc de bani si timp. si uite asa chiar daca ar putea da salarii mai bune un patron nu o va face pentru ca asta e standardul in romania si romanul e infometet si ii e frica sa negocieze salariul la angajare dupa meritul sau si accepta ce i se ofera si apoi plange cu anii se enerveaza si pleaca in afara cu o parere foarte proasta despre el si cauta un job prost ca conditii de munca dar cu un slariu mai mare ca in romania.