România, codaşă la atragerea de fonduri europene

După ce mai mulţi ani la rând primari de comune, de oraşe, de municipii şi preşedinţi ai Consiliilor Judeţene s-au plâns că nu pot accesa fonduri europene din cauza piedicilor care sunt puse de la centru sau că nu au bani pentru a asigura cofinanţarea, o statistică arată că România se clasează pe penultimul loc în UE între ţările care au reuşit să atragă fonduri europene pentru proiecte de infrastructură, energie sau ocupare aferente perioadei 2007-2013. Până acum, România a reuşit să atragă doar 14,1% din suma totală pe care o are la dispoziţie, de 19,6 miliarde euro, singura ţară europeană poziţionată mai jos de România la acest capitol fiind Grecia. Ironia este că guvernanţii au dat vina, de-a lungul timpului, pe primari pentru incapacitatea de a atrage fondurile, în condiţiile în care chiar ei au venit cu soluţii pe care le-au prezentat pentru ieşirea din impas. Potrivit EUobserver, care citează un raport preliminar al CE, economiile cu probleme precum Grecia şi România au absorbit cele mai puţine fonduri structurale pentru aceste domenii prioritare, printre dificultăţi numărându-se imposibilitatea acestor ţări de a asigura cofinanţarea pentru aceste proiecte majore. România, care ţinteşte să devină membră a zonei euro în 2015, a primit deja un împrumut de aproape 20 miliarde euro de la FMI şi CE, pentru a face faţă problemelor generate de criza economică globală. „Politica regională nu înseamnă caritate. Încercăm să promovăm investiţiile în structurile locale şi regionale. Este nevoie de întărirea responsabilităţii instituţionale pentru cofinanţare“, a declarat comisarul european pentru politică regională Johannes Hahn. Premierul Boc anunţa că în acest an Guvernul are ca prioritate atragerea a 4,3 miliarde euro din fondurile europene. Guvernul estima că România va atrage 1,05 miliarde euro până în noiembrie 2010 ca plăţi pentru proiecte derulate cu bani europeni în domeniile transporturi, mediu, competitivitate economică, dezvoltare regională, asistenţă tehnică, resurse umane şi îmbunătăţirea capacităţii administrative. Din păcate însă, guvernanţii lui Boc nu au făcut decât să înteţească stufărişul birocratic care stă în calea accesării fondurilor comunitare.