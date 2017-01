România, codaşă la liberalizarea comerţului

România s-a clasat, la nivelul anului 2006, printre ultimele ţări din lume în funcţie de gradul de liberalizare a comerţului, ocupînd locul 116 din 125 în topul mondial al acestui indicator economic, arată un raport al Băncii Mondiale (BM). În privinţa gradului de concentrare a exporturilor, România ocupă totuşi un loc fruntaş, mai exact poziţia 10 din 125. Astfel, România avea, în urmă cu doi ani, un indice al restrictivităţii tarifelor comerciale practicate în relaţia cu ţările cu care a încheiat clauza naţiunii celei mai favorizate de 14,8 puncte, plasîndu-se între Uganda (14,65 puncte) şi India (15,05 puncte), se arată în raportul Indicatorii comerciali mondiali 2008. România se încadrează în tipologia statelor cu venituri mici şi medii ale populaţiei. Pe primele locuri în topul statelor cu cel mai puţin restrictiv regim comercial se situează Hong Kong şi Singapore, indicii atribuiţi acestor ţări fiind zero. În general, prima parte a clasamentului este compusă din state cu venituri ridicate şi medii, existînd însă şi o serie de excepţii, precum Papua Noua Guinee. Anul trecut, România a avut un deficit comercial de 21,59 miliarde de euro, echivalentul a 17,8% din PIB. Potrivit Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP), deficitul comercial va urca în acest an la 24 miliarde de euro, ceea ce va reprezenta 17,9% din PIB. În primele patru luni ale acestui an, deficitul comercial a crescut cu 14,36%, la 6,9 miliarde de euro, dinamica exporturilor fiind mai accentuată decît cea a importurilor. Gradul de concentrare a exporturilor evidenţiază numărul de produse exportate de o ţară. În clasamentul mondial, în funcţie de acest indicator, conduc Italia, Croaţia şi Olanda.