România, complet nepregătită pentru al doilea val de gripă nouă

România are un stoc de antivirale împotriva gripei porcine pentru aproximativ 8% din populaţie, în timp ce ţări precum Norvegia, Austria, Franţa şi Marea Britanie au stocuri ce acoperă între 40% şi 83% din populaţie, potrivit unui raport prezentat, ieri, la Basel, de compania Roche. “Peste 270 de milioane de doze de Tamiflu (antiviral utilizat în tratarea gripei - n.r.) au fost livrate către 96 de guverne din lume. Unele ţări au cerut stocuri mai mari, altele mai mici, în funcţie de numărul cazurilor de gripă nouă confirmate. Capacitatea Roche, însă, de a produce Tamiflu, acoperă nevoia actuală de tratament”, a precizat Catherine Steele, reprezentant al companiei. Brazilia, Cipru şi Polonia sînt singurele ţări care au comandat stocuri de antivirale ce acoperă sub 8% din populaţie. Precizăm că, la începutul lunii august, Ministerul Sănătăţii (MS) a obţinut din partea Guvernului o suplimentare a bugetului de peste trei milioane de lei, din Fondul de rezervă al Executivului, pentru achiziţionarea de anitivirale şi echipamente de protecţie împotriva gripei porcine, destinate personalului medical şi populaţiei. Din aceşti bani va fi asigurat tratamentul specific cu medicamente antivirale pentru 25% din populaţie, conform procentului minim de acoperire a populaţiei, recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Comisia Europeană. “Deşi Marea Britanie are stocuri de antivirale pentru peste 80% din populaţie, în cel de-al doilea val pandemic, dacă nu vor dispune de suficiente paturi pentru terapie intensivă, rata mortalităţii va fi mai mare faţă de o altă ţară, cum ar fi Canada, de exemplu, care are un stoc de antivirale pentru un procent mai mic de populaţie, dar care se concetrează pe dotarea spitalelor cu aparate de ventilare artificială şi paturi speciale de terapie intensivă”, a precizat medicul specialist canadian Anand Kumar. Pînă la începutul anului 2010, Roche va putea produce în jur de 330 de milioane de capsule de Tamiflu pe lună, ceea ce înseamnă aproximativ 33 de milioane de scheme de tratament.