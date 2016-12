România concediază, SIE angajează

Când afli câte servicii speciale are România, te cruceşti şi îţi vine să spui că te-ai înşelat când ai crezut că trăieşti în cea mai săracă ţară din Europa. În România anului 2012, agenţii de securitate au devenit stâlpii de bază ai regimului băsescian. Nimic nu se face fără să ştie Serviciile! Date fiind importanţa şi trecerea de care se bucură la Cotroceni, aceste servicii sunt văzute cu alţi ochi. Aşa se face că, în timp ce în cele mai multe instituţii ale statului toate angajările sunt blocate, deşi există un deficit acut de personal, Serviciul de Informaţii Externe (SIE), serviciu secret finanţat din bani publici, şi condus, până ieri-alaltăieri, de protejatul lui Traian Băsescu, adică Mihai-Răzvan Ungureanu, anunţă că are nevoie de agenţi şi întreabă pe site-ul oficial al instituţiei: \"De ce să ai doar un job, când poţi contribui la apărarea intereselor naţiunii tale?\". Aşadar, luaţi creionul chimic, muiaţi-l pe limbă şi faceţi o cerere dacă vă interesează o carieră în acest sector. Trebuie să ţineţi cont însă că pentru a vă angaja la SIE trebuie să fiţi “patriot”, să aveţi maximum 35 de ani, să fiţi inteligent, echilibrat şi mai ales… discret. De asemenea, “catindatul” care îşi doreşte o “carieră unică” în SIE trebuie să posede acel simţ al comunicării necesar pentru a obţine… informaţiile vitale în misiuni. Nu ştim ce legătură are cu patriotismul amintit de SIE, dar acum ceva timp, deputatul Mugurel Surupăceanu denunţa firme care “gravitează în jurul SIE, sub formă de protecţie şi sprijin al SIE” şi care sunt, în fapt, un soi de societăţi acoperite care fac comerţ exterior şi sunt conduse de persoane agreate!?! Ungureanu ştieee! Parafrazându-l însă pe Mihai Mărgineanu, putem spune şi noi: „SIE nu e mort / SIE se transformă!“.