România conduce Slovenia cu 2-0

După primele două meciuri de simplu, disputate vineri, România conduce pe Slovenia cu scorul de 2-0, în confruntarea din primul tur al Grupei I din zona Euro-Africană din Cupa Davis, găzduită de Sala Sporturilor „Victoria” din Arad. În partida de debut, arădeanul Marius Copil (locul 202 ATP) l-a învins clar pe liderul echipei oaspete, Blaz Rola (locul 160 ATP), cu scorul de 7-5, 6-3, 7-6 (7/5), după două ore şi 16 minute. Încurajat puternic din tribune, arădeanul a trecut peste emoţii şi a dat peste cap calculele hârtiei, graţie unui serviciu excelent, care i-a adus 17 aşi. „Mă aşteptam la un meci greu, am avut emoţii la începutul partidei, dar după ce am făcut rebreakul în game-ul al doilea, am început să joc mult mai relaxat şi, cu ajutorul publicului, care m-a făcut să simt că îmi dă aripi, am reuşit să termin învingător”, a spus Copil la final. Al doilea joc i-a adus faţă în faţă pe Adrian Ungur (locul 193 ATP) şi Grega Zemlja (locul 181 ATP) şi a avut o desfăşurare de-a dreptul dramatică. Slovenul a condus cu 2-0 la seturi şi a beneficiat de o minge de meci, însă cel mai bine clasat tenismen român a revenit senzaţional şi s-a impus cu scorul de 4-6, 4-6, 6-3, 7-6 (7/3), 6-4, după trei ore şi 15 minute de joc. Astfel, Ungur a obţinut prima sa victorie din 2016, după trei eşecuri la simplu şi unul la dublu, în circuitul ATP.

În aceste condiţii, tricolorii mai au nevoie de un singur punct pentru a scăpa de emoţii şi sunt şanse mari ca acesta să fie adus de dublul format din constănţeanul Horia Tecău (locul 3 ATP la dublu) şi Florin Mergea (locul 11 ATP la dublu), care se va duela sâmbătă, de la ora 15.00, cu perechea alcătuită din Tomislav Ternar (fără clasament la dublu) şi Aljaz Radinski (locul 1.337 ATP la dublu).

