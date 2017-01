România, corigentă la accesarea fondurilor europene

Europarlamentarul PNL Ramona Mănescu a declarat, ieri, la Constanţa, într-o conferinţă de presă, că membrii Comisiei Europene sunt dezamăgiţi de modul în care România încearcă să obţină fondurile de la Uniunea Europeană. Ramona Mănescu a spus că cei de la Comisie sunt conştienţi de faptul că principala problemă în atragerea fondurilor UE este birocraţia excesivă, Mănescu adăugând că Guvernul român „complică lucrurile”. „După ce se dă startul atragerii fondurilor, Guvernul român modifică grila de evaluare, adică schimbă regulile în timpul jocului, lucru pe care Comisia Europeană nu-l vede cu ochi buni. În ritmul acesta, Comisia are dubii că România poate accesa fondurile puse la dispoziţie până în 2013”, a spus Ramona Mănescu, care a adăugat că România are până în prezent sub 10% procent de accesare a fondurilor. Subiectul privind accesarea fondurilor europene a fost abordat recent şi de către autorităţile publice constănţene, care au precizat că Guvernul Boc aprobă proiectele cu finanţare europeană „în funcţie de culoarea politică.”