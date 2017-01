România, cu două echipe pe tabloul principal la feminin

Cel mai important turneu de volei pe plajă găzduit vreodată de ţara nostră, “CEV Satellite Constanţa”, a debutat, ieri, pe terenurile special amenajate pe plaja Cazino din staţiunea Mamaia, unde atmosfera a fost încinsă atât de jucătoare, cât şi de majorete. Primele partide au fost cele din Country Quota Play-Off la feminin, unde România a avut două echipe, care s-au duelat între ele. Echipa formată din Angelica Podină şi Iuliana Farcaş şi-a asigurat prezenţa pe tabloul de calificări, după ce a trecut, cu 2:0 (21:12, 21:10), de Anamaria Berdilă şi Elena Bîrzan. Podină şi Farcaş s-au împiedicat însă pe tabloul calificărilor de Elina Papadopoulou şi Christina Paraskeyaidou (Grecia), în faţa cărora au cedat cu 0:2 (17:21, 6:21). „A fost pentru prima oară când am participat în această formulă. Competiţia este una destul de dificilă, dar cred că pe viitor vom putea spera chiar la tabloul principal”, a declarat Iuliana Farcaş. „Adversarele noastre au fost foarte bine pregătite. Mai avem nevoie de timp ca să creştem ca echipă. Oricum, ne bucurăm că am avut şansa să participăm la o astfel de competiţie”, a spus şi Angelica Podină. Astfel, România va rămâne în competiţia feminină doar cu cele două echipe aflate deja pe tabloul principal, Diana Lorena Balintoni / Ana Maria Hambele şi Suzana Manole / Irina Alexandru. Partidele din această fază a întrecerii au loc astăzi, începând cu ora 9.00. „Vrem să câştigăm această întrecere. De aceea ne-am înscris. Este important pentru noi să evoluăm la o astfel de competiţie, mai ales că este prima întrecere internaţională care are loc în România”, a spus Suzana Manole, care se antrenează în SUA şi care va face pereche, pentru prima oară, cu Irina Alexandru. Opt echipe au obţinut, ieri, calificarea pe tabloul principal, acestea alăturându-se celor opt calificate direct.

Tot azi, la ora 10.00, va debuta şi întrecerea masculină, primele partide fiind cele din Country Quota Play-Off, urmate de cele din turneul de calificări. Echipele masculine ale României care se vor duela în Country Quota sunt: Ilie Gheorghe / Marius Drăghici, Ninel Alexandru Ţoncu / George Carpen, Tudorel Farcaş / Valentin Hupoiu, Andrei Crişan / Doru Ghimeş. Programul primelor partide la masculin va fi stabilit în această dimineaţă, la şedinţa tehnică, programată la ora 9.00.