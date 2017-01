România, cu pași repezi... înapoi!

Atunci când nu vorbește despre darea în plată, Mugur Isărescu e chiar... Mugur Isărescu. El avertizează că perspectiva creșterii deficitului bugetar la aproape 4% din PIB în 2017 pune în pericol stabilitatea macroeconomică pe care România a obținut-o cu greu în ultimii ani și, în consecință, convergența economiei românești către zona euro - „Trebuie să fim realiști. Personal, nu am văzut niciodată în ultimii 25 de ani pericole mai mari la adresa stabilității economice și financiare a României. Deși am avut o creștere substanțială a salariului minim, situația macroeconomică bună - este adevărat - nu se reflectă întocmai la nivelul populației și firmelor. Există nemulțumiri, există tensiuni. Mulți oameni și multe firme mici o duc în continuare greu. Când încă mai sunt multe de făcut pentru ca stabilitatea macroeconomică să se transmită în creșterea nivelului de trai și calității vieții, ne confruntăm cu riscul adevărat de a pierde cel puțin o parte din progresele obținute atât de greu. Creșterea deficitului public în 2016 până la limita europeană de 3% din PIB și mai ales perspectiva unui deficit bugetar de aproape 4% din PIB în 2017 vor duce categoric la intrarea datoriei publice pe o traiectorie ascendentă și ne arată că nu am învățat că în perioada de creștere susținută trebuie să și economisim. Când avem mai mult, nu trebuie să cheltuim tot, trebuie să facem rezerve“. Guvernatorul BNR a admis faptul că economia crește, în prezent, pe baza consumului intern și mai puțin sau chiar deloc pe baza exporturilor. Și investițiile în infrastructură sunt foarte reduse, fapt care împiedică dezvoltarea regională a României - „Nu avem încă o autostradă care să traverseze Carpații, nu avem o centură completă a Bucureștiului, nu am terminat nici măcar cei 16 km care leagă A1 de DN1. Jumătate din localitățile țării nu au canalizare, apă curentă etc. Toate acestea necesită investiții publice“.