România dă în clocot! „Revoluția fiscală“ naște monștri!

Guvernul României nu renunță la proiectul privind trecerea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în cea a angajatului de la 1 ianuarie 2018. După ce a amânat de două ședința în care trebuia să ratifice această propunere, premierul Mihai Tudose a declarat, marţi, că transferul contribuţiilor de la angajator la angajat se va face miercuri, 8 noiembrie, prin Ordonanţă de Urgenţă, în şedinţa de Guvern. În aceste condiții, revoluția fiscală propusă de coaliția de guvernare va cuprinde măsuri fiscale precum trecerea contribuţiilor în sarcina angajatului, scăderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, introducerea unei taxe pe fondul de salarii de 2% și creşterea cu 60% a deducerilor personale pentru angajații cu salarii mici. Anunțul premierului a venit după o discuțiile cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), șefii administrațiilor locale fiind nemulțumiți de preconizatele măsuri fiscale ce vor duce la micșorarea bugetelor primăriilor. De altfel, printre cei mai nemulțumiți de acest pachet de măsuri fiscale este chiar unul dintre liderii importanți ai PSD, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Ea a afirmat că modificările fiscale trebuie revizuite, pentru că nu vor aduce lucruri bune pentru administraţiile locale, ci dimpotrivă, „ar fi o lovitură foarte mare pentru toate comunităţile”. Principala măsură contestată de primari este cea privind reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%. Firea, citată de news.ro, a punctat că a solicitat o îmbunătăţire a acestui proiect şi a primit un răspuns pozitiv din partea premierului. „Am făcut şi noi calcule, au făcut şi celelalte municipii şi cifrele sunt cam în acea zonă şi va fi un deficit mare de buget. Acest argument al excedentului bugetar că erau bani destul de mulţi care nu se mai foloseau la finalul anului de către primării - există cauze importante şi ele nu se referă la slabul management administrativ”, preciza Firea. De altfel, și preşedintele Klaus Iohannis, aflat, luni seară, la Gala Asociaţiei Municipiilor din România, le-a spus primarilor că în aceste zile se încearcă schimbarea întregii baze a Codului Fiscal fără ca aceste lucruri să fie discutate în detaliu cu autorităţile locale şi că speră ca edilii să-i convingă pe guvernanţi că lucrurile pot fi rezolvate şi mai bine. „Trăim iarăşi unul dintre acele momente când se încearcă schimbarea întregii baze a Codului Fiscal fără ca aceste lucruri să fie în detaliu discutate, de exemplu, cu dumneavoastră. Sper să reuşiţi să convingeţi guvernanţii că lucrurile pot fi rezolvate şi mai bine“, le-a spus preşedintele reprezentanţilor administraţiei locale.

PRIMĂRIILE VOR AVEA BUGETE MAI MARI

După întâlnirea cu șefii Guvernului, primarul Sectorului 3 din Capitală, Robert Negoiţă (PSD), a anunțat că Guvernul va compensa cu sume suplimentare din bugetul de stat scăderea veniturilor bugetelor locale, în urma diminuării impozitului pe venit de la 16 la 10%, notează news.ro. Negoiţă a precizat că măsurile fiscale anunţate vor intra la adoptare în şedinţa de miercuri a Guvernului. Sursa citată mai notează că, în schimb, primarul liberal al Aradului, Gheorghe Falcă, a declarat se îndoieşte de rezolvarea 100% a problemelor prin compensarea pe care Guvernul s-a angajat să o dea administraţiilor locale, dar efectele se vor vedea abia peste şase luni, când va fi făcută o evaluare clară. „Noi am solicitat creşterea cotei din impozitul pe venit până la 60%, calculând necesitatea de a compensa această pierdere. Guvernul a venit cu sume pentru compensare (...) Am încercat să explicăm că avem proiecte în derulare şi am ajuns la această cifră de 43% şi dorinţa de compensare să nu diminueze din ceea ce înseamnă excedentul unei primării, pentru că acel excedent înseamnă dezvoltare. Putem spune că am căzut de acord ca în primăvara anului viitor să facem o analiză mult mai clară a acestor efecte, ceea ce confirmă că toată lumea se îndoieşte de rezolvarea sută la sută a problemei, dar sperăm ca dezvoltarea pe care o produc administraţiile locale să nu fie neglijată în întreaga ţară. Atunci când vorbeşti de dezvoltarea României, vorbeşti de dezvoltarea acestor comunităţi. Suntem în etapa de a vedea aceste efecte doar peste 6 luni. Bugetele din ceea ce înseamnă impozite pe venit vor scădea, în funcţie de localitate, între 22 şi 33%. O să vedem o formă de compensare în 2018 şi vom vedea efectul acestei legi“, a declarat Falcă, citat de news.ro. El a spus că primarii au reuşit să demonstreze, cu pixul în mână, că bugetele locale pierd bani pentru dezvoltare.

SINDICATELE AU DECLARAT RĂZBOI GUVERNULUI

Decizia Guvernului de a merge mai departe cu măsurile economice aduce noi proteste de amploare în țara. Sindicaliștii au anunțat public organizarea de proteste în această săptămână, în mai multe orașe din țară. Primii care au ieșit în stradă au fost cei din industria auto. Astfel, aproximativ 10.000 de angajați de la uzina de automobile Dacia, membri ai Blocului Național Sindical (BNS), au protestat, marți, în stradă, nemulţumiţi de decizia Guvernului de a transfera contribuţiile sociale de la angajator la angajat. Președintele sindicatului de automobile Dacia și unul dintre organizatorii protestului, Nicolae Pavelescu, a spus că i-a scos în stradă „incapacitatea acestui guvern de a conduce țara”. În plus, BNS a anunțat că, în perioada imediat următoare, vor urma și alte proteste în mai multe orașe din România. Miercuri, 8 noiembrie, începând cu ora 16.00, aproximativ 1.000 de membri de sindicat vor protesta la Constanța, în fața sediului Prefecturii, urmând ca în zilele următoare manifestațiile să continue la Oradea, Ploiești, Timișoara și Cluj-Napoca. La fel de indignați sunt și sindicaliștii din Cartel Alfa, care au punctat faptul că cei de la Consiliul Economic Social au avizat nefavorabil proiectul Guvernului. „Sindicatele, patronatele și societatea civilă și-au dat seama că transferul de contribuții este un paravan pentru minciuna guvernanților că de la 1 ianuarie 2018 „vor mări salariile“. De fapt, în campania electorală ei au mințit când au spus că vor mări salariile cu 25%. Ar fi trebuit să spună că vor mări doar brutul cu 25%, concomitent cu transferul contribuțiilor. Dar minciuna și manipularea merg mână-n mână cu politicul. SNPPC și Cartel Alfa au fost cei care au sesizat această capcană. Am fost blamați pentru acest lucru, dar nouă nu ne-a păsat, pentru că blamarea venea din partea minciuniștrilor. Acum vedem incapacitatea unor politicieni de a conduce țara. Și așa cum este Guvernul - incapabil, așa sunt și celelalte instituții unde s-au făcut numiri politice“, au spus sindicaliștii pe Facebook.