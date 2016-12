România de la coadă

Coada este coloana vertebrală a României, parte a scheletului sistemului social românesc, un schelet putrezit ţinut laolaltă tocmai de… această coloană vertebrală. Haideţi să vedem ce înseamnă, de fapt, coada? Coada, prin definiţia ei, este partea terminală a trupului. Pe sub coadă se elimină (deci tot ceva definitiv) deşeurile, să le spunem, de care structura care are o coadă nu mai are nevoie. Cu alte cuvinte, cine stă/formează o coadă este partea terminală a sistemului ş, în zona cozii, de obicei nu prea miroase (a) bine. Cine formează coada în România? Răspuns firesc: toţi românii! Fie că vorbim de comunism, fie de perioada postdecembristă, fie despre deceniul trecut, toţi românii au format cozi. Coada este un sistem implementat de cei care nu stau niciodată la coadă pentru a ierarhiza, la un nivel foarte concret al inteligibilităţii (adicătelea poate să înţeleagă tot prostu’), statutul real al poporului. Şi această ierarhie funcţionează astfel: cine-i mitocan de rând stă la coadă, cine-i „jmecher” dă un ban sau mai mulţi, “da’ stă în faţă”. „Intră în faţă”, am corecta expresia, căci asta este marea iluzie întreţinută a cozii. Că, la un moment dat, aceasta se va termina şi vei ajunge în faţă, te vei achita de această obligaţie impusă de sistemul social pe care-l plăteşti şi în care trăieşti. Acesta este marele cadou făcut ţie, român, de conducătorul proaspăt deshumat, altminteri iubit: faptul că, la un moment dat, vei ajunge în faţă! Ei bine, la mai bine de două decenii de la “marea liberare” decembristă, până şi acest drept la speranţă îţi este refuzat! Actuala conducere, deshumată şi ea, dar din haos, îţi explică, ţie, român, să laşi orice speranţă că vei ajunge vreodată în faţă şi că, în fiecare lună, trebuie să iei cozile de la capăt pentru a plăti biruri grase unui stat slab! Deci, pe premiza „dai un ban, da’ stai la coadă”, românii vor forma o imensă coadă, care va înconjura România într-o îmbrăţişare mortală, o coadă care va ajunge să se muşte de propria coadă, să se autodigere şi să... pută! Mai e ceva de zis? Poate... să trăiţi bine!