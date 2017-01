România, deloc atractivă pentru retaileri

România se află pe ultimele locuri într-un clasament al celor mai atractive 30 de pieţe emergente pentru retailerii internaţionali. Ţara noastră se află pe poziţia 28 şi se menţine în categoria destinaţiilor cu atractivitate scăzută, potrivit unui studiu al firmei de consultanţă A.T. Kearney. Primele zece ţări sunt catalogate drept atractive pentru retaileri, următoarele zece sunt luate în calcul pentru investiţii, iar restul prezintă atractivitate scăzută. În 2009, România a coborât un loc, faţă de anul anterior, pe poziţia a 23-a. Analiştii firmei de consultanţă atribuie declinul atractivităţii României saturării pieţei locale de retail. În pofida prezenţei unor retaileri mari, ca Metro, Schwarz, Carrefour, Delhaize, Intermarche, Spar şi Auchan, concentrarea pe piaţa alimentelor rămâne redusă şi caracteristică mai ales marilor oraşe, notează firma de consultanţă. A.T. Kearney a realizat Indicele anual privind Dezvoltarea Industriei Globale de Retail (Global Retail Development Index -GRDI) luând în calcul, în proporţii egale, atractivitatea pieţei, riscul de ţară, saturaţia pieţei şi presiunea factorului temporal (cât de repede este recomandată intrarea pe piaţă). În funcţie de aceste criterii, România a obţinut 39,3 puncte, din 100 posibile, comparativ cu 46 de puncte anul trecut. România a obţinut cel mai slab calificativ la saturaţia pieţei, respectiv zero puncte, ceea ce înseamnă un nivel maxim de aglomerare, comparativ cu 33 de puncte în anul precedent. Atractivitatea pieţei locale pentru retaileri a scăzut uşor, la 46 de puncte, de la 49 de puncte în anul anterior. Totodată, presiunea temporală asupra retailerilor pentru a intra pe piaţă s-a redus, fiind evaluată de A.T. Kearney cu 49,4 puncte în 2010, faţă de 58 anul trecut. Zero puncte reprezintă lipsa oricărei presiuni legate de timp, în timp ce 100 de puncte înseamnă că intrarea pe piaţă este urgentă. România a obţinut cele mai bune rezultate la riscul de ţară, care s-a îmbunătăţit la 61,8 puncte, de la 49 puncte în anul anterior. Cea mai atractivă ţară pentru retaileri este în 2010 China, urmată de Kuweit, India, Arabia Suadită şi Brazilia. România (28) şi Bosnia Herţegovina (locul 29) sunt singurele state din Europa de Est incluse în ultima categorie, cu atractivitate scăzută, alături de Algeria (21), Filipine (22), Republica Dominicană (23), Africa de Sud (24), Mexic (25), Columbia (26), El Salvador (27) şi Guatemala (30). Alte state est-europene prezente în clasamentul celor mai atractive pieţe sunt Rusia (10), Albania (12), Bulgaria (19) şi Macedonia (20). Scăderi mai ample ca România au înregistrat în 2010 doar cinci state, respectiv Mexic -13 poziţii (pe 25), Algeria - 10 locuri (pe 21), Rusia şi Vietnam câte opt locuri, pe 10, respectiv 14, şi Malaezia, care a coborât 7 trepte, pe 17. Cea mai importantă îmbunătăţire a fost înregistrată de Peru, care a urcat 9 poziţii, pe locul 9, respectiv Indonezia, locul 16, comparativ cu 22 anul trecut. Din cele 30 de state analizate, 14 au înregistrat o evoluţie pozitivă, opt au stagnat, iar restul de opt au consemnat scăderi, potrivit studiului.