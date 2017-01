România, destinaţie pentru bătrâni?

10:18:50 / 29 Ianuarie 2015

f.bine

Care tineri.... drogatii lor, sa mearga in alte parti unde drogurile sunt permise. Asa este mai bine, oameni care au muncit si au o educatie, un respect. Nu se imbata pana fac pe ei ca tineretul londonez. Tineretul este in majoritate compromis , viitorul este in ceata.