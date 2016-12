România, din nou în atenţia investitorilor străini

INVESTITORI OPTIMIŞTI România s-ar putea împrumuta din nou de pe pieţele financiare internaţionale, până la finele anului, după succesul emisiunii de eurobonduri de la începutul săptămânii trecute, prin care Ministerul Finanţelor a luat 750 milioane euro. Emisiunea a fost suprasubscrisă, adică cererea din partea investitorilor a fost mai mare decât oferta statului român, şi, în plus, costul a fost rezonabil (dobândă de 5,1% pe an), mai redus decât cel pe care îl plătesc state mari, precum Italia sau Spania. Mai exact, 220 de investitori au depus cereri de cumpărare de peste 3,6 miliarde euro. Chiar şi în condiţiile unui climat european favorabil, susţinut de implicarea puternică a Băncii Centrale Europene în rezolvarea crizei datoriilor de stat, interesul investitorilor este un semn bun pentru ţara noastră. Investitorii din Marea Britanie au cumpărat 33% din obligaţiuni, cei din Austria şi Germania 22%, din restul Europei, 36%, iar din alte regiuni, 9%. Managerii de fond au preluat jumătate din totalul obligaţiunilor, băncile şi investitorii individuali 23%, companiile de asigurări şi fondurile de pensii 20%, în timp ce alţi investitori au achiziţiont restul de 7%. „Relativa normalizare a climatului politic intern a jucat un rol important în succesul împrumutului pe pieţele internaţionale. După ce şi-a acoperit 75% din necesarul de finanţare pentru acest an şi cu o nouă emisiune de eurobonduri posibilă în următoarele luni, MFP se va afla în poziţia de a reduce oferta de obligaţiuni în lei pe piaţa locală. Astfel, presiunea asupra dobânzilor va fi limitată”, potrivit unui raport Erste.

VEŞTI BUNE PENTRU LEU O a doua implicaţie pozitivă este capacitatea crescută a Băncii Naţionale a României (BNR) de a susţine leul, după majorarea rezervelor valutare. Rambursările către FMI, începute în august (729 milioane euro) şi posibilele intervenţii în favoarea leului au condus la declinul rezervelor valutare, cu 1,2 miliarde euro. „BNR trebuie să plătească încă 800 milioane euro către FMI, până la sfârşitul anului, iar Finanţele au obligaţii de 130 milioane euro către instituţia financiară. În plus, în noiembrie, ministerul ar trebui să răscumpere obligaţiuni pe trei ani, de circa 794 milioane euro”, potrivit Erste, care estimează un curs de 4,55 lei/euro, în decembrie, reflectând riscurile generate de alegerile parlamentare. Pe moment, MFP pare încrezător în capacitatea României de a-şi rambursa datoriile fără implicaţii sociale negative. După cum a declarat la Constanţa ministrul Finanţelor, Florin Georgescu, datoria curentă a ţării este mai mare, dar mult mai bine scadenţată.