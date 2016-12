România domină întrecerile la lupte pe plajă

La Mangalia s-au încheiat, aseară, Campionatele Mondiale de lupte pe plajă, cu disputele din întrecerile senioarelor și seniorilor. Luptătorii din lotul național al României au dominat competiția găzduită de plaja „Laguna”, sportivii noștri reușind să ocupe prima poziție în clasamentul general pe medalii.

După ce vineri, la cadeți, România a obținut șapte medalii la individual plus două de aur în competiția pe echipe (feminin și masculin), sâmbătă a venit rândul juniorilor să urce pe podium, de 15 ori: de 13 ori la individual și de două pe echipe (aur la fete și argint la băieți, după Iran). Junioarele au monopolizat podiumul la două categorii: la 50 kg medaliile au fost obținute, în ordine, de Georgiana Burduf, Ana-Maria Bunduc (CSȘ Mangalia, antrenori Marian Oancea și Cornel Trucmel) și Mihaela Bărbulescu, iar la +60 kg au urcat pe podium Adelina Duduială, Elena Scărlătescu și Elena Țoc. La 60 kg, Mădălina Paia a devenit campioană mondială, iar Andreea Pauc a cucerit argintul. La juniori, România a obținut cinci medalii plus argintul de la echipe. La individual au fost trei arginturi, obținute de Liviu Costache (LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, antrenori Ioan Giuglea și Valentin Dobrin) la 70 kg, Marius Marin (Aurora 23 August, antrenori Gheorghe Ciupercă şi Aurelian Marin) la 80 kg și Răzvan Bitere la +80 kg, plus două bronzuri, cucerite de Sergiu Constantin (60 kg) și de Ionuț Caraș (80 kg).

„Foarte bine s-au luptat Marin și Caraș, care s-au întâlnit în grupă, iar primul a câștigat la un singur punct diferență. La juniori, sportivii iranieni au fost foarte puternici și au câștigat trei medalii de aur din patru posibile plus aurul la echipe”, a declarat Ioan Giuglea, antrenor coordonator al loturilor naționale ale României, care este ajutat de Cornel Trucmel. „Este o performanță pe care am putea-o numi istorică. Medaliile luate în aceste două zile de fete la cadeți și la juniori ne dau speranțe uriașe pentru viitorul luptelor românești. Imaginile cu podiumurile sută la sută românești sunt de pus în ramă!”, a declarat Lucian Luca, vicepreședintele Federației Române de Lupte și principalul organizator al Mondialelor de la Mangalia.