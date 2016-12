„România e în graficul FMI, minus CFR Marfă”

România trebuie să plătească în iunie rate şi dobânzi de 122,1 milioane euro în contul împrumutului luat în 2009 de la Fondul Monetar Internaţional (FMI). Suma trebuie plătită până la 23 iunie, a anunţat ieri Guvernul. Apoi, până la finele anului, ţara noastră va trebui să mai achite încă 1,1164 miliarde euro. În ianuarie - mai, plăţile au însumat 428,5 milioane euro. Potrivit ministrului Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu, „România a îndeplinit toate acţiunile prioritare convenite cu FMI, cu excepţia privatizării CFR Marfă”: „După aprobarea scrisorii de intenţie, în iunie, o nouă misiune a Fondului va veni în România, în a doua parte a lui iulie. Ce-am reuşit să facem? Am listat cu succes Transgaz, am tăiat din arierate, am continuat reformele structurale, am făcut proceduri de listare la Romgaz, Nuclearelectrica, Electrica şi Oltenia”. Reamintim că, în 2009, România a luat de la FMI un împrumut de tip stand-by pentru doi ani, în valoare de 12,95 miliarde euro, parte a unui pachet de sprijin de 19,95 miliarde euro de la troica FMI-Uniunea Europeană-Banca Mondială. Autorităţile au folosit şapte dintre cele opt tranşe prevăzute, în valoare de circa 11,9 miliarde euro.