“România este departe de ceea ce înseamnă un stat de drept”

Justiţia din România a primit în ultimii ani lecţii de la şeful statului, a primit indicaţii “preţioase”, a primit bobârnace de dragul televiziunii, dar de schimbat ceva tot nu s-a schimbat. În timpul dictaturii pedelisto-băsesciene au fost adoptate cele mai multe proiecte de lege considerate anticonstituţionale. Şi asta în condiţiile în care avem un premier care se vrea profesor de drept (ne)constituţional. Acum, profesorul de drept internaţional Valentin Constantin, cadru didactic la o universitate din Timişoara, face o radiografie a ceea ce înseamnă justiţia în ţara noastră şi concluzionează că “România este departe de ceea ce înseamnă stat de drept” şi că este de dorit ca actul judiciar să aibă cât mai puţine erori. Profesorul este de părere că judecători precum Cristian Jipa sau Florin Costiniu nu sunt reprezentativi pentru Justiţia din România şi subliniază că imaginea sistemului judiciar poate fi foarte greu schimbată: “Un sistem judiciar nici când va funcţiona optim nu va fi perceput ca atare, pentru că procesele sunt jocuri de sumă zero cu un câştigător absolut şi un perdant absolut. Cei 50% perdanţi la procese şi avocaţii lor vor avea tentaţia de a atribui eşecul corupţiei, unei corupţii imaginare, vor avea tentaţia să spună că partea adversă a cumpărat judecătorul”. Profesorul apreciază că, în acest moment, justiţia are toate condiţiile să fie independentă, însă trebuie ţinut cont şi de faptul că judecătorii au dreptul să aibă preferinţe politice. În ceea ce priveşte justiţia televizată, profesorul este de părere că cineva ar trebui, la un moment dat, să plătească pentru aceste fapte. Acesta adaugă că justiţia este în continuare o problemă în mai multe state europene: “Singura ţară în UE în care nu se poate face un spectacol, nici din arestare nici dintr-un proces, pentru că există sancţiuni puternice care combat asemenea practici, este Marea Britanie”. Profesorul universitar arată că este nevoie de procese cu juraţi, cel puţin la cazurile extrem de grave, pentru a constitui un stat de drept. Sub comanda guvernului Boc al n’şpelea, justiţia doar a încercat să îndrepte ceea ce portocaliii şi premierul (ne)constituţional stricau. Nu ne rămâne decât speranţa că, într-o bună zi, justiţia va fi lăsată să funcţioneze şi îşi va lua locul pe care îl merită în orice stat de drept. A nu se confunda cu statul “drepţi” în faţa lui Traian Băsescu şi a camarilei sale.