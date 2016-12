Solistul trupei Reamonn, Rea Garvey, invitat special în cadrul unui show televizat, pe 22 noiembrie, a declarat, într-un interviu, faptul că România este o ţară fantastică şi consideră că cea mai mare comoară a acestei ţări sunt... oamenii.

La 25 de ani, Rea Garvey a părăsit ţara natală, Irlanda, cu câţiva bani şi un CD în buzunar şi a ajuns în Germania. Până să-şi înfiiinţeze propria trupă, în urma unui anunţ în ziar, a vândut tricouri la festivalurile de muzică. Apoi, a întâlnit-o pe clujeanca Josephine, care i-a devenit iubită şi l-a inspirat să compună piesa „Supergirl\" cu care, de altfel, formaţia Reamonn s-a lansat pe plan internaţional.

Cu ocazia vizitei recente din ţara noastră, Rea Garvey a vorbit despre legătura specială pe care o are cu România. „Am o familie aici. Soţia mea, Josephine, este din Cluj şi am o legătură specială cu România, pentru că ea are încă multe rude aici. De pildă, mama ei vorbeşte româneşte cu fiica noastră. Bunica ei este unguroaică, deci în casa noastră se vorbesc multe limbi. Fiica noastră vorbeşte, aşadar, multe limbi. Eu sunt un irlandez care trăieşte în Germania, însă nu mi-am uitat rădăcinile, iar soţia mea este foarte mândră că este româncă. După mine, România este o ţară fantastică\", a spus cântăreţul.