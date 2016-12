Prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat dur, ieri, Cabinetul Boc, acuzîndu-l că “a concesionat conducerea ţării către Fondul Monetar Internaţional” şi că nu a luat pînă în prezent nicio măsură anticriză, apreciind că România “este pîndită de riscul intrării în incapacitate de plată”. El a spus că, deşi Executivul a promis anularea impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea TVA şi a fiscalităţii şi capitalizarea CEC şi Eximbank, toate au rămas la stadiul de promisiuni. Orban a acuzat Guvernul şi pentru faptul că, deşi promisă, reducerea cheltuielilor în sectorul public nu s-a produs: “A trebuit să vină misiunea de experţi a FMI să aflăm că nu s-au redus cheltuielile din sectorul public, ci din contră, au crescut cu 16% în primul semestru”. În opinia liderului PNL, actualul Guvern este interesat de plata pensiilor şi salariilor doar pînă la alegerile prezidenţiale: “PNL consideră că este fundamental ca pensiile şi salariile să se plătească la timp şi să fie majorate în funcţie de realităţile economice. Însă, în actuala situaţie, România este pîndită de riscul de a intra în incapacitate de plată”. El este de părere că ar fi oportun ca “măcar acum, în ceasul al 12-lea, Executivul să ia măsuri de stimulare a dezvoltării economice”. Orban a criticat şi lipsa de coerenţă la nivelul discursului public pe care o manifestă coaliţia de guvernare, afirmînd că Guvernul are “tot mai mulţi purtători de cuvînt”. Liderul PNL a cerut, apoi, Guvernului să nu utilizeze resursele financiare puse la dispoziţie de FMI pentru acoperirea deficitului bugetar, ci aceşti bani să fie folosiţi doar pentru investiţii. Liberalul a arătat că nu a înţeles, din partea guvernanţilor, unde “s-au dus” cele cinci miliarde de euro din prima tranşă a împrumutului, care, deşi au intrat în economia românească, “nu au avut absolut niciun efect favorabil în ceea ce priveşte evoluţia economică a României”. Întrebat dacă PNL ar fi accesat împrumutul de la FMI dacă s-ar fi aflat la guvernare, aşa cum era de aşteptat, Orban a răspuns negativ. El a amintit că, în momentul în care au demarat negocierile pentru realizarea acordului cu Fondul, PNL s-a pronunţat împotriva acestui acord. De asemenea, liberalul a susţinut că PNL este împotriva asumării răspunderii de către Guvern pe legile pensiilor, educaţiei şi salarizării unice, aşa cum a anunţat premierul Emil Boc. El a apreciat că “Guvernul îşi arată prin aceste anunţuri dispreţul profund pe care îl are pentru societatea civilă, dispreţul profund pe care îl are pentru tot ceea ce înseamnă organizaţii patronale şi sindicale, îşi arată dispreţul pentru cetăţenii României care au dreptul de a participa la elaborarea legilor, care au dreptul de a-şi spune punctul de vedere şi care nu sînt obligaţi să accepte nişte dictate ale Guvernului”. Orban a mai spus că aceste “dictate ale Guvernului” ascund în realitate “incapacitatea Guvernului de a înainta, la termenele stabilite, proiectele de legi aflate în dezbatere”. “De ce a trebuit să vină FMI ca să impună adoptarea legii salarizării unice pînă la o anumită dată?”, a comentat Orban, spunînd că Guvernul este cel care avea atribuţii în acest domeniu. De asemenea, el a spus că există restanţe ale Guvernului în ceea ce priveşte legile educaţiei.