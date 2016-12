România, fără donatori de sânge

România are un deficit de aproximativ 90% în ceea ce priveşte necesarul de sânge, doar 1,7% din populaţie fiind donatoare, a afirmat preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Talasemie Majoră, Radu Gănescu. „Problema în România, la ora actuală, este nevoia de un număr mult mai mare de donatori şi în mod normal ar trebui să fie cât mai mulţi donatori fideli, adică cei care chiar donează periodic. Este o lipsă la nivel naţional şi mai avem mult până reuşim să acoperim tot necesarul, în general, dar sunt şi grupele negative A, B-urile care sunt un pic mai rare, acolo chiar este o problemă şi mai mare. La nivel naţional, acoperim o zecime din necesarul de sânge”, a mai spus Gănescu. Potrivit sursei citate, în România donarea nu este voluntară. Statul plăteşte o anumită sumă pentru fiecare persoană care donează. În schimb, în UE, donarea de sânge este voluntară. „În condiţiile în care cât de cât se plăteşte şi tot nu avem donatori, altă soluţie este cam greu de găsit. Dacă ne-am lua după standardele UE, actul de donare ar trebui să fie act voluntar, să nu fie răsplătit într-un fel sau altul”, a spus Gănescu. Potrivit UE, cel puţin 3,6% din populaţie ar trebui să fie donatoare. În România, pentru ca numărul de donatori să acopere necesarul de sânge, peste 4% din populaţie ar trebui să fie donatoare. „Grupa de sânge 0 reprezintă, în România, 34% din populaţie, grupa A2 reprezintă peste 40%, grupa B3 este sub 20% din populaţie, dar numai 7% din populaţie are AB4, iar AB4 cu Rh negativ este şi mai rară. Pentru cei care au această grupă este o reală problemă să le facem rost de sânge. Din România, 1,7% din populaţie donează şi este foarte puţin. Unii dintre ei sunt bătrâni, copii sub vârsta de 18 ani şi nu pot dona, dar o mare parte a populaţiei sunt sănătoşi (...) nu au donat niciodată şi nici nu se gândesc să doneze. Deficitul este pe toate grupele de sânge”, a declarat preşedintele Federaţiei Donatorilor Benevoli de Sânge, Aimee Bugner.