România, fără medalie olimpică la gimnastică după 44 de ani

Triplă campioană olimpică la Atena și medaliată cu argint și bronz la Londra, gimnasta constănțeană Cătălina Ponor, sportivă legitimată la CS Farul, nu a reușit să urce pe podium la Jocurile Olimpice de la Rio, unde a încheiat doar pe locul 7 în finala de la bârnă. Revenită după trei ani de pauză, gimnasta constănțeană nu a rezistat presiunii și a avut un exercițiu marcat de ezitări, care i-a adus nota 14.000. Extrem de afectată, sportiva în vârstă de 29 de ani a mărturisit că evoluţia ei a fost influențată de emoţii şi de presiunea aşteptărilor pentru o medalie. „A fost greu. Am încercat să lupt, să reprezint România cât am putut de bine. Din păcate, au fost multe emoţii, multe mesaje negative, care m-au atins. Ştiam că este presiune mare pe mine, nu m-am gândit la medalie, doar să-mi fac exerciţiul. Din păcate, nu am reuşit o performanţă. Am dat undă verde acelor mesaje negative şi gânduri negative îndreptate către mine de acele persoane care nu şi-au dorit ca eu să fiu aici. Campioană olimpică sunt, şi nu o dată, de trei ori. Nu am absolut nimic de pierdut. Mi-am jucat şansa până la capăt. Dar n-a fost să fie. Am îmbrăţişat-o îndelung pe olandeza Wevers, câştigătoarea, pentru că mi-a spus că eu am fost exemplul ei în 2004. Şi tocmai de aceasta a ajuns aici, pentru că şi-a dorit să ajungă ca mine. Iar eu nu sunt o persoană care să ţină ură, să doresc răul cuiva. De aceea mi-am dorit să-şi facă exerciţiul cum trebuie. Ea a avut un respect foarte mare pentru mine, iar eu o felicit că a reuşit să mă ajungă şi să devină campioană olimpică la bârnă”, a spus Ponor, după încheierea finalei, la TVR 1. Gimnasta constănțeană a anunțat că nu intenționează să renunțe la activitatea competițională: „Important este că sunt sănătoasă. Nu mi-am pus deloc problema retragerii, vreau să mă duc la Europenele de la Cluj, mai am de luptat!”.

Din păcate, nici Marian Drăgulescu nu a reușit să câștige o medalie, veteranul în vârstă de 36 de ani încheind pe locul 4 în finala de la sărituri. Triplu medaliat olimpic la Atena, gimnastul român a obținut un punctaj de 15.499, la fel ca ocupantul locului al treilea, Kenzo Shirai, dar a fost depășit de asiatic din cauza gradului de dificultate mai mare de la cea de-a doua săritură a acestuia Drăgulescu a spus că i-a lipsit puţin pentru medalie, „la mustaţă, cum e vorba”.

În aceste condiții, gimnastica românească rămâne fără medalie olimpică după 44 de ani în care a urcat mereu pe podium. Totuși, ultima speranță, însă cu șanse extrem, extrem de mici, la o medalie la JO 2016 este Andrei Muntean, care va evolua marți seară în finala de la paralele.

Citește și:

Ghinion pentru Marian Drăgulescu

Cătălina Ponor, în finală doar la bârnă