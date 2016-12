România, favorită clară în fața Suediei

La finalul acestei săptămâni, în perioada 12-14 septembrie, echipa României de Cupa Davis va întâlni la București, la Arenele BNR, reprezentativa Suediei, într-o partidă contând pentru play-off-ul turului I al Grupei I din Zona Euro-africană. În cazul unui succes, tricolorii, care au drept lideri doi constănțeni, căpitanul nejucător Andrei Pavel și tenismenul de dublu Horia Tecău, vor evita barajul pentru menţinerea în Grupa I. „Fiecare meci de Cupa Davis este dificil. Ne avantajează faptul că îi avem pe cei mai buni jucători din România, că jucăm acasă şi sperăm să aducem cele trei puncte necesare pentru a câştiga acest meci. Ar fi frumos să o facem după primele două zile. Suedia a avut mulţi jucători pe locul 1 în clasamentul mondial şi a câştigat de şapte ori Cupa Davis. Ei vin cu un jucător de 18 ani, au o echipă nouă şi vor fi foarte relaxaţi, iar asta îi face periculoşi”, a spus Pavel. „Este un meci important pentru noi, dar şi pentru Suedia. Cred că avem echipa necesară pentru a rămâne în Grupa I. La anul, sper să ducem o campanie de ajungere în barajul pentru Grupa Mondială. Pe hârtie suntem mai bine clasaţi decât suedezii. Mă aşteptam să vină Robert Lindstedt, dar s-a accidentat la New York. Pe Brunstrom îl cunosc foarte bine, am jucat de multe ori împreună şi are un serviciu bun. Ne vor avantaja terenul mai lent şi susţinerea publicului”, a adăugat Tecău.

DUBLU DE TOP. Tricolorii vor avea o pereche de top în proba de dublu, după revenirea lui Florin Mergea, care nu a mai fost convocat în ultimul an din cauza unui conflict cu Andrei Pavel. „Mă bucur că Florin Mergea este alături de echipă. Acomodarea se face foarte repede. Avem atâtea meciuri jucate împreună şi totul este bine încă din prima zi de antrenamente”, a explicat Tecău. „Mă bucur să fiu alături de echipă. Cred că este o confirmare a rezultatelor din ultimul an. În acelaşi timp, este o etapă nouă în Cupa Davis şi în cariera mea. Am lăsat totul în urmă şi privim înainte”, a completat Mergea. Echipa României va avea în tribune un susținător important, constănțeanca Simona Halep, locul 2 în clasamentul WTA.

Pe lângă Tecău (locul 17 ATP la dublu) și Mergea (locul 29 ATP la dublu), echipa României îi mai cuprinde pe Adrian Ungur (locul 134 ATP) și Marius Copil (locul 174 ATP). De partea cealaltă, Suedia va fi reprezentată de Elias Ymer (locul 242 ATP), Christian Lindell (locul 256 ATP), Isak Arvidsson (locul 528 ATP, locul 309 la dublu) şi Johan Brunstrom (locul 53 ATP la dublu), conduşi de pe bancă de căpitanul Fredrik Rosengren.