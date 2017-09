România fierbe! Termometrele vor lua foc!

Meteorologii anunță zile de foc, la propriu, în toată țara. O parte a hărții este colorată în portocaliu, iar o altă parte în galben. Ce înseamnă asta? Că ne așteaptă zile toride, cu temperaturi ce vor fi resimțite în centrele orașelor, acolo unde este forfotă mare, unde este mult asfalt, chiar și aproape de 50 de grade C. În intervalul ce vine se anunță o intensificare de val de căldură, caniculă și disconfort termic accentuat, atenționează meteorologii. Și pe litoral se așteaptă maxime de aproape 40 de grade C!

Meteorologii anunță zile de foc, la propriu, în toată țara. O parte a hărții este colorată în portocaliu, iar o altă parte în galben. Ce înseamnă asta? Că ne așteaptă zile toride, cu temperaturi ce vor fi resimțite în centrele orașelor, acolo unde este forfotă mare, unde este mult asfalt, chiar și aproape de 50 de grade C. În intervalul ce vine se anunță o intensificare de val de căldură, caniculă și disconfort termic accentuat, atenționează meteorologii.

COD PORTOCALIU Încă din 2 august, valul de căldură se va intensifica şi va cuprinde toată țara; indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în general peste pragul critic de 80 de unităţi, iar local minimele nocturne nu vor coborî sub 20 de grade C. În Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei disconfortul termic va fi deosebit de accentuat și se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent între 36 și 39 de grade C.

COD GALBEN În nordul și estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, Moldova, Muntenia și Dobrogea, disconfortul va fi ridicat, iar maximele termice se vor situa în general între 35 și 37 de grade C. Valul de căldură va persista și la sfârșitul săptămânii, atrag atenția meteorologii, iar în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională va actualiza informațiile prezentate.

LA CONSTANȚA Pe litoral, joi, 3 august, sunt anunțate temperaturi de până la 36 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse în intervalul 21 și 27 de grade C. Vineri, 4 august, temperatura maximă va fi de 38 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 22 și 27 de grade C. Și sâmbătă, 5 august, se anunță o zi caniculară pe litoral; maximele vor fi de 38 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 22 și 28 de grade C.

ADĂPOSTIȚI-VĂ UNDE PUTEȚI! Specialiștii spun că nu este de joacă și că în aceste zile este indicat să ne adopostim unde putem, să căutăm răcoarea. Copiii, bătrânii și persoanele care se știu cu afecțiuni cronice trebuie să asculte sfaturile medicilor și să evite să meargă prin căldură în special între orele 11.00 și 17.00, să se hidrateze cu apă, cel puțin 2 litri pe zi, să mănânce multe fructe și legume și să poarte haine de culoare deschisă, din fribre naturale.