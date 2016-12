România figurează printre cele mai paşnice ţări ale lumii

Există şi motive pentru a fi mîndri că trăim în România. Ţara noastră ocupă poziţia 31 în clasamentul celor mai paşnice state ale lumii, deşi coboară şapte locuri faţă de anul trecut, conform Indexului Global al Păcii (GPI) pe anul 2009, un proiect al experţilor Institutului pentru Economie şi Pace şi al Economist Intelligence Unit. Recesiunea economică globală, intensificarea conflictelor şi a instabilităţii politice au afectat nivelul păcii pe plan mondial. Indexul Global al Păcii defineşte pacea ca absenţa violenţei, urmărind 23 de scale calitative şi cantitative, interne şi externe. Pe plan intern sînt analizate crimele, proporţia populaţiei aflate în penitenciare, accesul la arme şi nivelul criminalităţii organizate. Indicatorii externi includ armata, exporturile şi importurile de armament, victimele conflictelor, contribuţiile la misiuni ONU de pace şi relaţiile cu statele vecine.

Potrivit Indexului GPI, cea mai paşnică ţară din lume este Noua Zeelandă, urmată de Danemarca, Norvegia, Islanda şi Austria. La polul opus se află ţări precum Irakul, Afganistanul, Somalia, Israelul sau Sudanul. România ocupă poziţia 31 în clasamentul păcii, care include 144 de ţări, avînd un punctaj de 1.591, apropiat de cel al Franţei (1.579), Spaniei (1.577), Poloniei (1.599), Marii Britanii (1.647) şi Italiei (1.648). Punctajul este acordat fiecărui indicator, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 este nivelul cel mai paşnic. Astfel, România are un punctaj bun, sub media de 2,5, la capitolele proporţia agenţilor forţelor de ordine (2 puncte), numărul crimelor (2 puncte), proporţia cetăţenilor aflaţi în penitenciare (1,5 puncte), nivelul conflictelor interne (1 punct), probabilitatea demonstraţiilor violente (2 puncte), instabilitatea politică (1,5 puncte), respectarea drepturilor omului (2,5 puncte), relaţiile cu ţările vecine (1 punct), riscul atentatelor teroriste (1 punct). Cu toate acestea, România se clasa anul trecut în primele 24 cele mai paşnice ţări ale lumii. R. Moldova ocupă locul 75 în clasamentul de 144 de ţări, fiind la egalitate cu Albania. R. Moldova are un punctaj mai mare decît media de 2,5 la capitolele percepţia infracţionalităţii (3 puncte), numărul crimelor (3 puncte), conflicte interne (3 puncte), instabilitate politică (2,75 puncte), relaţia cu ţările vecine (3 puncte).

Recesiunea economică globală, intensificarea conflictelor şi a instabilităţii politice au afectat nivelul păcii pe plan mondial. Pe fondul recesiunii economice globale din 2008, mulţi indicatori pentru măsurarea nivelului de pace, precum probabilitatea demonstraţiilor violente şi instabilitatea politică, au crescut, în timp ce indicatori precum respectarea drepturilor omului sînt în scădere. Islanda este un exemplu elocvent al relaţiei între criza economică globală şi scăderea nivelului de pace. SUA ocupă poziţia 83 (în clasamentul de 144 de state), Rusia poziţia 136, iar China 74.