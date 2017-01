România, fruntaşă la... accidente vasculare cerebrale

Din datele furnizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) reiese că România ocupă unul dintre primele locuri în lume în privinţa mortalităţii prin accident vascular cerebral (AVC), în condiţiile în care, anual, 10% din populaţia planetei moare din această cauză. „Statisticile arată că accidentele vasculare cerebrale reprezintă a treia cauză de mortalitate în lume, după bolile cardiovasculare şi cancer. O persoană care a supravieţuit unui AVC are 33% şanse să mai sufere încă un accident de acest gen, dacă nu este supravegheat de un specialist”, a precizat dr. James Martin, medic specialist în AVC din Marea Britanie. În România, se înregistrează aproximativ 300 de accidente vasculare cerebrale noi la suta de mii de locuitori, faţă de o medie europeană de pînă în 200 de AVC. Potrivit ultimelor statistici ale OMS, accidentele vasculare vor deveni, pînă în anul 2030, principala cauză a mortalităţii în lume, ajungînd la aproximativ opt milioane de morţi anual. Medicii specialişti susţin că, dintre cei care suferă un accident vascular cerebral, o treime mor în primul an după accident, o treime rămîn cu handicap permanent, iar restul se recuperează. Accidentele vasculare se împart în două categorii: cele ischemice, care înregistrează un procent de aproximativ 75% şi cele hemoragice. AVC ischemic are loc cînd un vas de sînge care irigă creierul întrerupe alimentarea cu oxigen a celulelor nervoase din zona cerebrală respectivă, iar accidentul vascular cerebral hemoragic se produce cînd un vas de sînge se sparge, provocînd hemoragia cerebrală. Principalele cauze ale accidentului vascular cerebral sînt hipertensiunea arterială, aritmia (ritmul cardiac neregulat), diabetul, fumatul excesiv, nivelul de colesterol ridicat şi lipsa de activităţi fizice. Simptomele unui eventual accident vascular cerebral sînt incapacitatea de a vorbi, paralizia parţială, afectarea vederii şi a gustului, incapacitatea de a înghiţi şi pierderea cunoştinţei. Medicii avertizează că fumatul şi stilul de viaţă nesănătos au dus, în ultimii ani, la scăderea vîrstei la care apare un AVC de la peste 55 de ani, la sub 30 de ani! “Accidentele vasculare cerebrale în rîndul tinerilor sînt o problemă cu care se confrunta majoritatea ţărilor lumii, nu doar cele slab dezvoltate. În România însă, procentul fumătorilor este încă mare, ceea ce duce la un număr crescut de pacienţi cu hipertensiune arterială, chiar şi la persoanele sub 30 de ani, şi implicit, creşte riscul apariţiei unui AVC. În România, fumatul este încă la modă, vîrsta la care se fumează prima ţigară fiind şi de 12 ani, după ultimele statistici”, a mai declarat dr. Martin. Potrivit acestuia, prevenţia are un rol deosebit de important în scăderea numărului de decese din cauza accidentelor vasculare cerebrale. Tinerii care au suferit un AVC au mari şanse de recuperare, iar specialiştii spun că pe lîngă exerciţiile recuperatorii, un rol important îl are familia.