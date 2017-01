România funcționează cu taxe... letale?

În curând, o să dăm cu toții în diabet de la dulcegăriile ANAF, care se încăpățânează să ne amintească constant că „România funcționează cu taxele tale”. Aceste rânduri sunt adresate celor două tipuri de purtători de caschete: poliția și inspectorii ANAF. Așadar, dragi milițieni, dacă îmi plătesc taxele pentru salariile dumneavoastră și sunt furată în plină zi, cărui oficiu de emigrări m-aș putea adresa pentru a reclama încălcarea drepturilor fundamentale? Știu, nu vă pasă. „Ești liberă să faci ce vrei, don-șoară!”, mi-ați spune. La fel de liberă am fost și într-una din zilele trecute, când, ca un contribuabil conștiincios, m-am dus la locul de muncă. În autobuzul cu pricina (5 - 40, cel în care constănțenii se înghesuie în fiecare dimineață de vară să meargă în stațiunea Mamaia), doi „discriminați”, deci neplătitori de taxe, bilete de autobuz, fără loc de muncă sau intenția de a face așa ceva, mi-au luat poșeta la control. Așa că, de cum am simțit mâna abilă cu care respectivul îmi pipăia geanta, am tras poșeta spre mine cu repeziciune. Am coborât din autobuz, am verificat interiorul să fiu sigură că nu lipsește nimic și mi-am continuat drumul. Domnilor polițiști, aveți idee care este urmarea unei reacții de opoziție? Vă spun eu: un pumn, de regulă sau, dacă aș fi fost norocoasă, îmbrânceli și înjurături. Nimeni nu ar fi intervenit, pentru că, vorba aia, cine are curajul să emită un sunet când cei neverificați de nicio instituție, niciodată, încep să facă circ într-un mijloc de transport în comun? Și pentru că tot discutăm de un mijloc de transport în comun, martori la scenetă au fost și controlorii, care au mereu grijă să îi controleze doar pe cei care arată a oameni normali. Nu m-am adresat Poliției, pentru că prefer să muncesc, chiar în atare condiții, în loc să stau cu zilele prin secțiile dumneavoastră, să scriu declarații peste declarații, pe care să le treceți la NUP, pentru că nu ați găsit autorii.