România, grânarul Europei!?

România ar putea hrăni o populaţie de patru ori mai mare dacă şi-ar exploata mai bine potenţialul agricol. Cu toate acestea, putem spune, în continuare, că România este grânarul Europei. O dovedesc datele statistice ale Comisiei Europene, care arată că România ocupă locul al doilea în topul producătorilor de porumb din UE, recolta din 2013 fiind de 11,3 milioane de tone, adică de două ori mai mare decât cea din 2012. Raportul precizează că productivitatea a crescut cu 92,5%, la o medie de 4,14 tone/ha, ajungând la vârful ultimilor şapte ani. Specialiştii susţin că recolta bogată de porumb din acest an va aduce 1,5 miliarde de euro economiei ţării. Potrivit datelor MADR, cel mai bun an pentru porumb, din ultimii şase, a fost 2011, când producţia medie la hectar a fost de 4.525 kilograme. Cel mai slab an a fost 2007, când s-au recoltat, în medie, doar 1.526 de kilograme la hectar. În rest, producţiile medii pe ani au fost: 2008 - 3.215 kg/ha, 2009 - 3.409 kg/ha, 2010 - 4.304 kg/ha şi 2012 - 2.188 kg/ha. În aceeaşi perioadă (2007-2012), preţul porumbului a fluctuat astfel: 0,77 lei/kg în 2007, 0,97 lei/kg în 2008, 0,67 lei/kg în 2009, 0,71 lei/kg în 2010, 0,79 lei/kg în 2011 şi 0,87 lei/kg în 2012. Potrivit directorului executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa, Boris Parpală, anul acesta s-a înregistrat o producţie bună de porumb în judeţul Constanţa. „În acest an au fost cultivate 64.525 de hectare de porumb, iar producţia medie obţinută de fermierii constănţeni a fost de 2.883 kg/hectar, în creştere faţă de anul trecut”, a declarat Parpală. El a precizat că, în ceea ce priveşte preţurile, acestea sunt mult mai mici faţă de anul trecut. Dacă în 2012 un kilogram de porumb se vindea pe piaţa constănţeană cu 1,20 lei/kg, în prezent valoarea acestuia nu depăşeşte 0,60 bani/kg.