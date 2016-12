România își face armată... de carton

06:33:39 / 28 Iulie 2015

Mare este ...cazarma lui Dumnezeu

Pacat ca initiatorii bat in retragere.Cu ce este mai deosebit cumpararea unui grad militar in comparatie cu un titlu academic,o licenta,un masterat,un examen de admitere sau chiar o restanta sau corigenta?Cu o asemenea initiativa se intra in legalitate.