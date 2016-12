România ia poziţie faţă de Kosovo

Ministrul de Externe, Titus Corlăţean, a declarat la sfârşitul săptămânii trecute că România trebuie să se uite foarte atent la cum evoluează dialogul politic între Belgrad şi Pristina, sub patronajul înaltului reprezentant pentru politică externă al UE, Catherine Ashton. „Faptul că sunt progrese, faptul că se gestionează lucrurile şi aspectul de zonă de liber schimb, toate acestea sunt importante. Belgradul are oficiu de reprezentare în clipa de faţă la Pristina. Astea sunt nişte realităţi de care şi România trebuie să ţină cont“, a spus Corlăţean. De asemenea, el a mai afirmat că este „absolut corectă pe fond şi politic“ declaraţia de joia trecută a premierului Victor Ponta cu privire la participarea Kosovo la Consiliul Cooperării Regionale (RCC) a statelor din zona Balcanilor, tocmai pentru că ţine cont de aceste realităţi şi evoluţii privind Pristina. RCC şi-a început activitatea la 27 februarie 2008, prin preluarea şi continuarea prevederilor Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE). RCC reprezintă dimensiunea executivă a cooperării regionale în zona Balcanilor de Vest. Decizia din 28 februarie a Comitetului Director al RCC a vizat amendarea Statutului RCC pentru a permite participarea Kosovo în baza unei înţelegeri în acest sens între Belgrad şi Pristina. Până la adoptarea acestei decizii, participarea reprezentanţilor Priştinei la reuniuni se făcea sub denumirea „UNMIK/Kosovo“. (F.C.)