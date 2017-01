România îi atrage pe chinezi și indieni? Ce spune președintele ANT

Turismul din România a parcurs câteva săptămâni bune în care a așteptat cu sufletul la gură să afle cum va funcționa în noul guvern această ramură importantă a industriei care nu face parte din titulatura niciunui minister. Asta cu toate că organizațiile de profil au cerut în repetate rânduri înființarea unui minister al turismului. Președintele Autorității Naționale pentru Turism (ANT), constănțeanca Anca Nedea Pavel a anunțat că instituția pe care o conduce a trecut în subordinea directă a ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Costin Borc, schema birocratică astfel fiind simplificată prin eliminarea Direcției pentru Turism și a unui alt secretar de stat pe probleme de turism. ”La dorința noastră și a ministrului Costin Borc se va reglementa această situație și secretarul de stat care este și președinte al ANT va fi subordonat direct ministrului de resort, fapt care va facilita trecerea unor proiecte foarte importante pentru industria noastră, cât și un dialog direct pe problemele care ne privesc”, a declarat Nedea - Pavel la Constanța. Aceasta a explicat și de ce încă nu este posibil ca România să aibă încă un minister al turismului. ”Am cerut să se înființeze un minister de resort, însă, am primit ca răspuns argumentul că turismul produce doar 2% din PIB. Argumentul nu este neapărat valabil, pentru că turismul este un promotor al tuturor valorilor unei țări, el pune în mișcare comerțul, atrage investiții străine, interes pentru tot ce înseamnă produsele țării respective”, a afirmat președintele ANT. Aceasta a spus că deși este necesar un astfel de minister, este posibil ca industria să reușească să obțină acest lucru abia în următorii 5 ani.

TREBUIE SĂ CREASCĂ NUMĂRUL DE TURIȘTI STRĂINI Știm cu toții, iar datele Institutului Național de Statistică ne arată că numărul turiștilor străini care vizitează România este mic. În acest sens, ANT a anunțat că pe lângă piețele tradiționale pe care se promovează România, țara noastră va deschide două noi direcții strategice pe piața din China și India. ”Pentru guvern, prioritară este relația cu China, iar în acest sens, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe au depus un memorandum de facilitare a circulației turistului chinez către România, cu implicarea agențiilor de turism, și sper ca într-un timp scurt, de câteva săptămâni, să iasă acest acord, astfel ca una din problemele atragerii turiștilor chinezi să fie rezolvată”, a anunțat Nedea - Pavel. Un memorandum similar se dorește și pentru atragerea turiștilor din India, care au, potrivit unui studiu, un apetit ridicat în a cunoaște țări și culturi noi.

CE ARE DE OFERIT ROMÂNIA TURIȘTILOR STRĂINI? Pe lângă destinațiile obișnuite pe care turiștii le caută în România (marea și muntele), prioritatea ANT este de a se orienta mai mult spre promovarea și susținerea turismului din Delta Dunării, a celui balnear și de sănătate și a turismului rural și cultural. Asta cu toate că banii pentru promovare care erau atrași din fonduri europene se vor termina la sfârșitul acestei luni, iar în următorul exercițiu financiar, turismul nu mai primește finanțare de la UE. ”Cred că este prima oară când faptul că am fost la coada valului în dezvoltare ne ajută. Faptul că nu am devenit foarte cosmopoliți în turism, nu am reușit să stricăm toate locurile și stațiunile și am reușit să păstrăm zonele rurale, tradițiile, ne-a adus într-un punct în care putem fi primi jucători pentru că turiștii străini caută aceste lucruri”, a subliniat Nedea - Pavel.

PREMIU PENTRU BUNA PROMOVARE A TURISMULUI ÎN AUSTRIA Președintele ANT a anunțat că reprezentantul Biroului de Turism Extern din Austria, Simion Giurcă a fost premiat în cadrul unui eveniment care a avut loc în urmă cu 2 săptămâni în Austria de către o revistă de profil - revista Factum, fiind clasat pe locul 27 în topul oamenilor de turism din țara gazdă. Biroul pe care în conduce a fost de asemenea premiat luând locul I din 38 de birouri externe de promvare turistică din Austria.