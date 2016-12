România, în afara legii privind activitatea marinarilor

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihalcioiu, susţine că legislaţia privind activitatea marinarilor care, în prezent, are lipsuri, va fi îmbunătăţită. Companiile care operează nave în Marea Neagră, precum şi agenţiile de crewing vor trebui să îndeplinească standardele minime stabilite prin Convenţia Maritimă Consolidată (MLC) 2006. Sindicatele navigatorilor din statele riverane Mării Negre au ratificat convenţia, iar aceasta se va aplica din august 2013. Potrivit afirmaţiilor lui Mihălcioiu, convenţia reglementează protecţia socială la bordul navelor, tipurile de asigurări şi de compensaţii datorate navigatorilor. Totodată, convenţia prevede ca o navă să poată fi reţinută de către autoritatea unui port dacă există reclamaţii că aceasta nu se încadrează în reglementările legislaţiei. „Noua convenţie reuneşte, de fapt, toate celelalte vechi plus ceva nou. Una dintre condiţiile pe care trebuie să le respecte şi România se referă la acoperirea socială a navigatorilor. Practic, marinarii români aflaţi pe o navă cu un alt pavilion trebuie să vină printr-o societate autorizată care să respecte standardele de calitate cerute de convenţie în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime (timpul de lucru, cazarea la bord, facilităţile de repaus, alimentaţie, pensii, îngrijire medicală, risc de accident, îmbolnăviri la ţărm). Astfel, inspectorii din toată lumea au în vizor şi aceste obiective de verificare la nave. Dacă aceste condiţii nu corespund, navele vor fi reţinute, adică certificatele vor fi retrase şi nu vor mai putea circula”, a afirmat liderul sindical. Potrivit lui Mihălcioiu, România nu are convenţia ratificată până acum şi nici nu are o iniţiativă legislativă pentru a intra în legalitate. Ce face România? Nimic. SLN este singura organizaţie care încearcă să „mişte” puţin lucrurile astfel încât ţara noastră să implementeze ratificarea în legislaţia naţională. „SLN încearcă să promoveze convenţia, întrucât nu are drept de iniţiativă legislativă. În aceste condiţii, nu putem decât să facem lobby către Ministerul Transporturilor pentru a iniţia un act legislativ de ratificare a convenţei. Experţii guvernului trebuie să lucreze cu noi pentru că nu au expertiză în domeniu şi să ne asculte cererile, astfel încât să avem cadrul legislativ corect pentru ca navigatorii noştri calificaţi să-şi poate face meseria”, este de părere Mihălcioiu.