România, în al doilea tur preliminar al CE de volei masculin

Conform aşteptărilor, echipa naţională de volei masculin a României nu s-a împiedicat de Moldova în primul tur preliminar al Campionatului European de volei masculin din 2011. Tricolorii s-au revanşat după eşecul de la Chişinău, unde gazdele câştigaseră cu 3:2, şi s-au impus, sâmbătă, la Buzău. cu un sec 3:0 (25:15, 25:21, 25:19). România a dominat clar întâlnirea de sâmbătă şi a avut emoţii doar în setul al doilea, în care oaspeţii au condus pe tabela de scor. „După meciul pierdut din Moldova, cu toţii ne-am montat mai bine, am intrat pe teren foarte hotărâţi şi asta cred că s-a văzut”, a declarat extrema Bogdan Olteanu, căpitanul echipei României. „A fost destul de uşor. Nu mă aşteptam să câştigăm aşa repede. A durat ceva până ne-am omogenizat şi a fost bine”, a spus centrul Andrei Laza, jucător la CVM Tomis Constanţa. „Ne-am motivat mai mult decât la meciul tur şi asta s-a văzut. Am fost mult mai concentraţi şi am jucat ca o echipă”, a afirmat coordonatorul Cristian Bartha. „Cred că astăzi (n.r. - sâmbătă) am jucat foarte bine, de la început până la sfârşit, chiar dacă am avut o scădere în setul secund, dar este normal pentru un joc de volei. Cred că am câştigat meritat, fără dubii”, a spus antrenorul principal Stelian Moculescu.

Au evoluat - România (antrenor Stelian Moculescu): Bartha - Chiţigoi, Began, Laza, Olteanu (cpt.), Borota şi Feher - libero (au mai jucat: Stancu, Dumitrache şi Ghimeş); Moldova (antrenor Artur Romaşcan): Lescov - Ţucov, Stelmah, Sclearenco, Bahov, Sinţov (cpt.) şi Şceglov - libero (au mai jucat: Panţîri, Zaharov, Didorciuc şi O. Pereu). Au arbitrat: Nenad Davidovic (Serbia) şi Ivan Momirov (Bulgaria).

În urma calificării în al doilea tur preliminar, cu scorul general de 5:3, România a devenit a patra echipă din Grupa E, alături de Italia, Turcia şi Belarus. Grupa se va desfăşura sub forma a două turnee, programate în Turcia (Ankara, 21-23 mai) şi Italia (Gioia del Colle, 28-30 mai). Câştigătoarea grupei se califică la turneul final, iar formaţia de pe locul secund va susţine baraj tur-retur (3/4/5 şi 10/11/12 septembrie) cu a doua clasată din Grupa B (Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie).

Celelalte rezultate din primul tur preliminar: Croaţia - Danemarca 3:0 (în tur: 3:0); Marea Britanie - Azerbaidjan 3:0 (în tur: 0:3; britanicii s-au calificat la punctaveraj); Ungaria - Luxemburg 3:0 (în tur: 3:0); Bosnia - Georgia 3:0 (în tur: 3:0).