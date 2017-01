România, în colaps, cu milioane de şomeri

Reprezentanţii patronatelor UGIR 1903 şi CONPIROM consideră că, dacă nu vor fi acordate tranşele III şi IV din împrumutul de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi tranşele de la Comisia Europeană (CE), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Mondială (BM), România va intra în colaps, iar fără o creştere economică în 2010, se va ajunge la un milion de şomeri. \"Din acest motiv suntem dispuşi să sprijinim eforturile FMI pentru a relansa acordul de împrumut, pentru că, dacă nu începem o creştere economică anul viitor, vom discuta despre un milion de şomeri şi despre o lipsă a finanţării\", a declarat, ieri, secretarul general al Confederaţiei Patronale din Industria României (CONPIROM), Dan Matei Agathon. Totodată, preşedintele UGIR 1903, Cezar Corâci, a precizat că, înainte de discuţiile cu reprezentanţii FMI, România trebuie să acceseze neapărat tranşa a treia de la Fond, pentru că \"lipsa de bani va face ca Guvernul să împrumute bani de pe piaţă, ceea ce va afecta sectorul privat\". \"Băncile nu vor mai avea, astfel, bani deloc pentru a finanţa economia reală\", a mai spus Corâci. Reprezentanţii UGIR 1903 şi cei ai CONPIROM au înaintat o scrisoare deschisă experţilor FMI în care cer \"intervenţia Fondului pe lângă autorităţile europene pentru susţinerea măsurilor propuse de Guvernul României, care vizează capitalizarea efectivă a Eximbank şi CEC Bank, ca bănci destinate susţinerii sectorului IMM din România\". Totodată, cele două confederaţii patronale solicită FMI să propună CE reducerea plafonului de cofinanţare în cadrul proiectelor derulate cu fonduri europene, în special pentru proiectele din infrastructură derulate în perioada 2010 - 2011, precum şi măsuri de creştere a avansurilor şi plata lor efectivă pentru toate proiectele derulate prin aceste fonduri.

Din lecţia pentru politicieni învaţă tot… poporul

Blocul Naţional Sindical (BNS) a cerut FMI să nu acorde cea de-a treia tranşă României, pentru că guvernul nu şi-a respectat angajamentele asumate şi pentru \"a da o lecţie\" politicienilor, a declarat, ieri, preşedintele BNS, Dumitru Costin. \"Trebuie să dăm o lecţie clasei politice, pentru că au adus România în această criză politică şi am cerut FMI să nu se acorde cea de-a treia tranşă (România are un acord cu FMI pe doi ani, pentru 12,95 miliarde euro, pachetul total de finanţare externă, de la Fond, UE, BM şi BERD, urmând să ajungă la 19,95 miliarde euro - n.r.)\", a afirmat Costin, la finalul discuţiilor sindicatelor cu reprezentanţii FMI. Pe de altă parte, vicepreşedintele Cartel Alfa, Petru Dandea, a spus că reprezentanţii FMI s-au arătat nemulţumiţi că cele trei legi pe care guvernul s-a angajat să le adopte până în această perioadă - legea responsabilităţii fiscale, legea unitară a salarizării şi cea a pensiilor publice - nu au fost încă adoptate, precizând că Fondul încearcă să găsească soluţii pentru rezolvarea acestei situaţii. \"Fondul prevede în continuare că România va avea o creştere de jumătate de procent anul viitor şi de 1,5% în 2011, iar acestea sunt şi prognozele pe care se lucrează la bugetul de stat. Nu poate fi vorba de o revizuire a acordului în această perioadă, iar o eventuală revizuire a acordului după 6 decembrie, când se alege preşedintele, este puţin probabilă, din cauza distanţei mici faţă de 10 decembrie, când are loc şedinţa boardului FMI pentru acordarea celei de-a treia tranşe\", a afirmat Dandea.

Preşedintele \"Cartel Alfa\", Bogdan Hossu, a comentat că ideea BNS de a da o lecţie politicienilor, prin cererea de amânare a următoarei tranşe de împrumut de la FMI este falsă, deoarece tot cetăţenii de rând vor plăti. Hossu subliniază că reprezentanţii \"Cartel Alfa\" au cerut ca FMI să acorde în luna decembrie cea de-a treia tranşă din împrumut, pentru că tot cetăţeanul de rând plăteşte. \"Condiţionările FMI sunt în curs de penalizare, cele trei legi trebuie să fie în Parlament până în decembrie. Ideea BNS este falsă. Cetăţenii români vor suporta diferenţa de 6,5 între dobânda dintre cea obţinută de la FMI şi cea obţinută din piaţă. Dacă ar suporta-o parlamentarii, aş fi de acord, dar tot cetăţeanul o suportă prin taxe\", a precizat Hossu.

Reprezentanţii sindicatelor au declarat, după discuţiile cu reprezentanţii FMI, că nu s-a discutat despre îngheţarea salariilor şi nici despre disponibilizări şi au precizat că au solicitat FMI să accepte ca vârsta de pensionare a femeilor şi bărbaţilor să crească doar până la 63 de ani, şi nu la 65 de ani, cum prevede actuala formă a proiectului legii unitare a pensiilor publice. \"În condiţiile în care speranţa de viaţă la bărbaţi în România este de 64 de ani, e absurd să faci o lege în care îi obligi să iasă la pensie la 65 de ani\", a subliniat vicepreşedintele confederaţiei Meridian, Marian Georgescu.

Speranţa de viaţă la bărbaţi este 64 de ani, vârsta de pensionare… 65!

Cu toate astea, Ministerul Muncii a convenit ca vârsta de pensionare a femeilor şi bărbaţilor să crească la 65 de ani până în 2030, urmând să aibă loc, în această săptămână, noi discuţii referitoare la modul de indexare a pensiilor. \"Am căzut de acord, ieri, ca vârsta de pensionare a femeilor şi bărbaţilor să fie de 65 ani în 2030 şi, probabil, în această săptămâna ne vom mai întâlni pentru a găsi o variantă de compromis legată de modul de indexare a pensiilor\", a declarat secretarul de stat în Ministerul Muncii, Mihai Şeitan. El a mai spus că experţii BM propun ca pensiile să fie indexate în raport cu inflaţia pentru cei care au ieşit până acum la pensie, iar pentru cei care urmează să iasă din câmpul muncii indexarea să fie mai mare, \"pentru că ei plătesc acum contribuţii mai mari la bugetul de pensii\". \"Noi am dori ca punctul de pensie să ajungă în următorii ani la 45% din salariu mediu şi ca pensiile să fie indexate în funcţie de inflaţie şi creşterea reală a salariilor. Urmează să găsim o soluţie de compromis pentru o perioadă de tranzit, în următorii 20-30 de ani\", a mai spus Şeitan.

În replică la iniţiativa BNS, premierul în exerciţiu, Emil Boc, a declarat că nu vor fi probleme cu plata pensiilor sau a salariilor până la sfârşitul acestui an, iar dacă tranşa de la FMI nu va veni, obligaţiile se vor plăti prin alte „mecanisme financiare la care deja se lucrează”.

Niciun ban european fără aprobarea legilor salarizării şi pensiilor

CE şi BM vor aproba noi tranşe de împrumut din cadrul acordului de finanţare cu România doar după aprobarea legilor privind reformele structurale, care privesc salarizarea, pensiile şi responsabilitatea fiscală, au declarat surse oficiale. \"La FMI există mai mare flexibilitate, au fost negociate nişte condiţii, iar principala problemă o reprezintă bugetul pentru 2010. CE şi BM au ca obiective chiar aceste reforme structurale şi nu vor elibera noi tranşe fără aprobarea legilor salarizării, pensiilor sau responsabilităţii fiscale\", au afirmat sursele citate. În aceste condiţii, autorităţile române au solicitat juriştilor o variantă prin care legea bugetului pentru 2010 să poată fi promovată în Parlament, în condiţiile în care guvernul interimar nu are dreptul să trimită spre aprobare proiecte de legi. Amintim că Executivul şi-a angajat, în 15 septembrie, răspunderea în faţa Parlamentului asupra proiectelor de lege privind educaţia naţională, salarizarea unitară a personalului bugetar şi reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice. Curtea Constituţională a amînat de două ori (ultima dată stabilită fiind 9 decembrie), discuţiile pe sesizările depuse de PNL privind legile reorganizării unor autorităţi şi instituţii publice, a educaţiei şi a salarizării unice pentru bugetari.