România, în noul caz de etichetare greşită a cărnii

Scandalul cărnii de cal pare că nu are sfârşit. Când părea că lucrurile intră pe un făgaş cât de cât firesc, autoritatea pentru alimentaţie publică din Grecia (Efet) a anunţat, miercuri, că a descoperit \"ADN de carne de cal în mostre\" prelevate din pachete de carne congelată importate din România sub eticheta \"vită\". \"Două mostre pozitive au fost descoperite din totalul de 26 de analize efectuate până acum\", a comunicat Efet. Cele două mostre provin din 1.064 de kilograme de carne congelată etichetată drept \"vită\" şi care ar fi fost importată din România.

CINE E DE VINĂ? Firma bănuită că ar fi exportat carne de cal etichetată ca fiind de vită în Grecia este o unitate mare de producţie din sudul României, în prezent verificată, iar analizele vor fi gata în câteva zile, fiind de altfel controlate toate unităţile de sacrificare şi depozitele din România, a declarat, ieri, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. \"Aseară (miercuri seara - n.r.) am primit şi noi acel comunicat de presă pe care l-aţi văzut şi dumneavoastră. Pornind de la informaţiile din presă, am luat legătura şi cu ambasada, şi cu autoritatea veterinară de la Atena. Din ceea ce ne-au spus în discuţiile de astăzi, este vorba de o societate din România, alta decât cele două care au fost luate anterior în discuţie, o societate care a exportat de data aceasta direct în Grecia, nu prin acel intermediar pe care l-am avut în toate cazurile de până acum\", a declarat, ieri, Constantin. El a spus că autorităţile române vor analiza imediat ce vor avea la dispoziţie lotul la care fac referire serviciile alimentare elene. \"Deja de astăzi (ieri - n.r.) dimineaţă de la ora 7 medicii veterinari au luat probe de la unitatea respectivă. În câteva zile vom vedea analizele. E vorba de o unitate mare din sudul României, care exportă vită în Grecia. Ei sunt acreditaţi şi pentru sacrificarea cailor. Au avut un singur export de carne de cal până la această dată în Grecia\", a adăugat ministrul. El a spus că ministerul Agriculturii are deja toate informaţiile cu ieşirile din ţară pentru acea firmă şi toate loturile, aşteptând de la autorităţile elene date despre lotul respectiv, pentru a vedea dacă informaţiile se suprapun şi dacă într-adevăr carnea respectivă a plecat din România etichetată greşit. \"Dacă lucrul acesta se întâmplă, cu siguranţă vom pedepsi în conformitate cu legea, foarte dur. Este vorba până la urmă de imaginea industriei şi dacă ar exista şi în România o persoană sau o instituţie care procedează astfel este de datoria noastră să o sancţionăm dur\", a spus ministrul, adăugând că de la 1 martie vor începe şi testările ADN, realizate în parteneriat cu Comisa Europeană şi care se fac în toate statele membre.

LA NOI NU-I CA-N ANGLIA Întrebat care sunt riscurile dacă se dovedeşte că România a exportat carne etichetată greşit, Constantin a evitat un răspuns direct. \"În Marea Britanie, imediat după ce a izbucnit scandalul, s-au găsit două abatoare care aveau astfel de practici. S-au închis abatoarele şi punct. În Franţa s-a găsit o unitate care schimba eticheta. S-a închis unitatea respectivă pe zona de carne, în rest comercializează în continuare. În România s-a spus că trebuie să închidem graniţele, dar eu cred că trebuie să fim puţin precauţi. Vorbim de economia na?ională\", a spus el. Ministrul crede că industria alimentară din România nu este cu nimic mai prejos decât cea din alte state europene, iar dacă vor fi descoperite practici de etichetare greşită, vor fi sancţionate. Ministrul spune că aceasta nu înseamnă că toată industria alimentară din România trebuie să sufere repercusiuni din cauza unei singure unităţi.