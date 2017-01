România, în top la mortalitatea infantilă

Cu 11 decese în rândul copiilor sub cinci ani la o mie de locuitori, România se situează în fruntea clasamentului privind rata mortalităţii infantile din UE, potrivit datelor organizaţiei Salvaţi Copiii. Rata de deces în rândul copiilor sub un an este de 13 la mie, comparativ cu media de 5,7 la mie în UE. Organizaţia Salvaţi Copiii România va lansa, miercuri, un program de reducere a mortalităţii infantile. Proiectul va fi într-o primă fază implementat în 12 localităţi din mediul rural, care se confruntă cu cea mai mare rată a mortalităţii în rândul copiilor cu vârsta de până la cinci ani.